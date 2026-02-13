MAI explică ce informații nu mai sunt accesibile polițistului când îți verifică buletinul cu cip. Șefa Direcției de Informare și Relații Publice din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, chestorul Ramona Dabija, a explicat ce informații nu sunt accesibile agentului de poliție care verifică cartea de identitate cu cip.

Spre deosebire de buletinul clasic, model 1997, noul document nu mai afișează . Astfel, polițistul nu poate vedea adresa unei persoane la un control de rutină, dacă nu există semnalări speciale în bazele de date operative.

Te poate localiza statul prin buletinul cu cip?

Oficialul MAI respinge ferm teoriile conspiraționiste apărute în spațiul public, inclusiv cele vehiculate de unii politicieni.

„Nu localizăm, nu monitorizăm, nu intrăm în viața intimă a niciunei persoane și nu stocăm alte date decât datele de identitate pe care le conține și actuala carte de identitate”, a spus Ramona Dabija, potrivit .

„Noua carte electronică de identitate este despre siguranța noastră, pentru că are foarte multe măsuri de securitate. Vechea carte de identitate, model 1997, nu are aceste măsuri de siguranță. Cipul nu monitorizează. Este același cip pe care îl folosim și la pașapoarte.

Nu monitorizăm prin cip, nu localizăm prin cip și nu avem acces la datele cu caracter personal ale niciunui cetățean”, a menționat Dabija.

Cine are, de fapt, acces la datele tale personale

Potrivit Ramonei Dabija, datele din cip nu pot fi accesate oricum și de oricine. Utilizatorul își setează două coduri PIN la primirea documentului, cunoscute doar de el.

„Cipul cărții electronice de identitate nu te localizează, nu te urmărește, nu furnizează date personale altei persoane, în afară de cetățeanul care este proprietar.

În momentul în care ți se înmânează cartea electronică de identitate, tu trebuie să-ți setezi două PIN-uri, pe care le știi doar tu și pe care nu le dai altei persoane”, a mai subliniat ea.

Oficialul MAI a mai precizat că noul buletin beneficiază de actualizări periodice de securitate și nu poate fi clonat, spre deosebire de vechiul document.

Buletinul cu cip: În ce condiții poate vedea polițistul domiciliul tău

Chiar dacă adresa nu mai apare pe buletinul cu cip, ea poate deveni vizibilă pentru polițist doar în situații punctuale: Dacă persoana este urmărită sau dacă figurează cu mențiuni în aplicațiile operative ale Poliției.

„Noua carte de identitate nu poate fi clonată. Beneficiază de niște servicii de siguranță dezvoltate și care se updatează periodic, fără ca cetățeanul să fie nevoit să facă ceva în plus.

Stochează aceleași date pe care le ai pe cartea veche de identitate, nimic în plus, nimic în minus. Sunt datele de identitate ale fiecărei persoane, începând cu CNP și până la domiciliu – domiciliul pe care, de data aceasta, îl știe doar cetățeanul și îl poate da doar instituției unde el consideră că are nevoie.

Nu mai are acces la date oricine te oprește. Polițistul, dacă te oprește, nu vede, teoretic, adresa de domiciliu, decât dacă ești semnalat în aplicațiile Poliției cu anumite mențiuni, dacă ești urmărit general sau dacă ai comis vreo ilegalitate. În rest, nu apare domiciliul”, a mai spus Ramona Dabija.

De ce a fost schimbată cartea de identitate model 1997

Decizia de a renunța la vechiul model de buletin a venit după ce autoritățile au identificat cazuri de fraudă gravă. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cetățeni din state terțe ar fi folosit cărți de identitate românești falsificate pentru a circula liber în Europa.

Un alt motiv important a fost legat de securitatea datelor personale. În lipsa unor elemente moderne de protecție, informații sensibile ajungeau să fie colectate de diverse firme și, ulterior, comercializate pe piețe ilegale din mediul online, inclusiv pe dark web.