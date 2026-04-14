Un val de îngrijorări privind utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii este clarificat de rezultatele unui studiu amplu. Analiza arată că acest medicament nu crește riscul de . Astfel, teoriile intens discutate recent sunt contrazise de datele științifice.

Ce spun cele mai ample date despre legătura dintre paracetamol și autism

Unul dintre cele mai ample studii realizate până acum se bazează pe date din sistemul medical din Danemarca. Cercetarea, citată de , oferă o imagine mult mai clară asupra acestei controverse. Analiza a inclus peste 1,5 milioane de copii născuți între 1997 și 2022, dintre care mai mult de 31.000 au fost expuși la paracetamol în perioada intrauterină. Rezultatele arată că procentul de diagnostic de autism nu este mai ridicat în rândul copiilor expuși, ci chiar ușor mai scăzut. Aproximativ 1,8% dintre aceștia au fost diagnosticați ulterior cu autism, comparativ cu 3% în cazul copiilor neexpuși.

Studiul, publicat în , arată că nu există o legătură directă între utilizarea paracetamolului în sarcină și apariția autismului. Concluziile vin după mai multe cercetări anterioare care au ridicat semne de întrebare, fără a oferi însă rezultate clare. De exemplu, un studiu realizat în Suedia în 2024 a indicat inițial o posibilă asociere. Ulterior, această legătură nu a mai fost confirmată după ce au fost luați în calcul factorii genetici și comparațiile între frați. Aceste observații întăresc ideea că autismul are o componentă genetică semnificativă.

În același timp, o analiză din Statele Unite, publicată în 2025, a indicat o posibilă legătură. Cercetătorii au subliniat însă că rezultatele pot fi influențate de factori externi. Printre aceștia se numără starea de sănătate a mamei sau frecvența utilizării medicamentului în anumite condiții.