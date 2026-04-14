Adevărul despre utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii. Ce arată cel mai amplu studiu despre riscul de autism

Ana Beatrice
14 apr. 2026, 23:50
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce spun cele mai ample date despre legătura dintre paracetamol și autism
  2. Cum au influențat declarațiile politice deciziile femeilor însărcinate

Un val de îngrijorări privind utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii este clarificat de rezultatele unui studiu amplu. Analiza arată că acest medicament nu crește riscul de autism la copii. Astfel, teoriile intens discutate recent sunt contrazise de datele științifice.

Ce spun cele mai ample date despre legătura dintre paracetamol și autism

Unul dintre cele mai ample studii realizate până acum se bazează pe date din sistemul medical din Danemarca. Cercetarea, citată de The Guardian, oferă o imagine mult mai clară asupra acestei controverse. Analiza a inclus peste 1,5 milioane de copii născuți între 1997 și 2022, dintre care mai mult de 31.000 au fost expuși la paracetamol în perioada intrauterină. Rezultatele arată că procentul de diagnostic de autism nu este mai ridicat în rândul copiilor expuși, ci chiar ușor mai scăzut. Aproximativ 1,8% dintre aceștia au fost diagnosticați ulterior cu autism, comparativ cu 3% în cazul copiilor neexpuși.

Studiul, publicat în JAMA Pediatrics, arată că nu există o legătură directă între utilizarea paracetamolului în sarcină și apariția autismului. Concluziile vin după mai multe cercetări anterioare care au ridicat semne de întrebare, fără a oferi însă rezultate clare. De exemplu, un studiu realizat în Suedia în 2024 a indicat inițial o posibilă asociere. Ulterior, această legătură nu a mai fost confirmată după ce au fost luați în calcul factorii genetici și comparațiile între frați. Aceste observații întăresc ideea că autismul are o componentă genetică semnificativă.

În același timp, o analiză din Statele Unite, publicată în 2025, a indicat o posibilă legătură. Cercetătorii au subliniat însă că rezultatele pot fi influențate de factori externi. Printre aceștia se numără starea de sănătate a mamei sau frecvența utilizării medicamentului în anumite condiții.

Cum au influențat declarațiile politice deciziile femeilor însărcinate

Discuțiile despre paracetamol nu s-au limitat la zona medicală, ci au fost puternic influențate și de intervenții din sfera politică. Donald Trump a susținut public că administrarea acestui medicament în sarcină ar putea implica un risc „foarte crescut” de autism. El a recomandat evitarea lui în majoritatea cazurilor. Afirmațiile au avut consecințe directe în practică.

Un studiu publicat în The Lancet arată că utilizarea paracetamolului în rândul gravidelor care ajung la urgență a scăzut vizibil după aceste declarații. În anumite intervale, scăderea a fost de până la 20%, stabilizându-se ulterior în jurul valorii de 10%.

Medicii subliniază însă că paracetamolul rămâne una dintre cele mai sigure opțiuni pentru controlul durerii și febrei în sarcină. Alternativele, precum ibuprofenul, pot veni cu riscuri mai mari, inclusiv sângerări sau complicații la nivelul placentei.

În același timp, specialiștii avertizează că ignorarea durerii sau a febrei nu este o soluție. Netratate, acestea pot afecta evoluția sarcinii, iar deciziile luate pe baza unor informații incomplete pot avea efecte nedorite.

