B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu

Ana Beatrice
06 apr. 2026, 14:51
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce atestă adeverinţa de vechime în muncă
  2. Când au românii nevoie de adeverinţa de vechime
  3. Cum poate fi obţinut acest document oficial

De-a lungul vieții, românii ajung să adune tot mai multe documente. Printre acestea se numără și adeverința de vechime în muncă. Acest document oficial, apărut relativ recent, confirmă perioadele și condițiile în care o persoană a lucrat în România.

Ce atestă adeverinţa de vechime în muncă

În viața profesională, fiecare etapă lasă în urmă documente importante, iar adeverința de vechime în muncă a devenit unul dintre cele esențiale. Este un act oficial care reflectă parcursul profesional al unei persoane într-un mod clar și structurat.

Prin intermediul ei sunt confirmate perioada lucrată, funcția ocupată și durata activității. De asemenea, adeverința atestă experiența acumulată, precum și stagiul de cotizare corespunzător, notează observatornews.ro.

Când au românii nevoie de adeverinţa de vechime

Există numeroase situații în care adeverința de vechime în muncă devine indispensabilă. Este cel mai des solicitată la angajarea într-un nou loc de muncă, pentru a demonstra experiența profesională acumulată.

Totodată, joacă un rol esențial în procesul de pensionare, unde confirmă stagiile de cotizare. În plus, poate fi necesară la obținerea unui credit bancar, pentru a dovedi stabilitatea financiară, dar și în diverse situații administrative, precum eliberarea unor documente de identitate sau acordarea ajutoarelor sociale.

Cum poate fi obţinut acest document oficial

Obținerea adeverinței de vechime în muncă nu este complicată și presupune câțiva pași simpli. Potrivit sursei menționate, documentul se eliberează în baza unei cereri scrise adresate actualului sau fostului angajator, care are, în mod obișnuit, obligația de a-l furniza în câteva zile.

Dacă firma nu mai există, adeverința poate fi obținută de la arhivatorul autorizat care a preluat documentele societății sau de la Inspectoratul Teritorial de Muncă din județul respectiv.

Tags:
Citește și...
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Eveniment
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
Eveniment
Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Eveniment
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile
Eveniment
Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile
Alertă! O minoră de 13 ani din București, dată dispărută. Cum arată Daria. A fost emis mesaj RO-Alert, poliția cere ajutorul populației (FOTO)
Eveniment
Alertă! O minoră de 13 ani din București, dată dispărută. Cum arată Daria. A fost emis mesaj RO-Alert, poliția cere ajutorul populației (FOTO)
Cum să păstrezi lalelele proaspete mai mult timp? Trucurile simple recomandate de florari
Eveniment
Cum să păstrezi lalelele proaspete mai mult timp? Trucurile simple recomandate de florari
Viața la bloc în 2026. Cine stabilește numărul persoanelor înscrise la întreținere. Legea este foarte clară
Eveniment
Viața la bloc în 2026. Cine stabilește numărul persoanelor înscrise la întreținere. Legea este foarte clară
Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar
Eveniment
Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar
Ouăle vopsite în Paște: riscuri, ingrediente și alternative naturale
Eveniment
Ouăle vopsite în Paște: riscuri, ingrediente și alternative naturale
Ultima oră
16:10 - Bucureștenii, obligați să acopere „gaura neagră” numită Metrorex. Economistul Adrian Negrescu, despre majorarea prețului biletelor de metrou
16:02 - ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
15:59 - Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
15:54 - Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
15:34 - iPhone 17 Pro Max, direct în spațiu! Cum a ajuns un telefon să fie acceptat de NASA în misiunea Artemis II
15:34 - Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
15:33 - Poliția Română călătorește mult și scump. Bilete de avion de 300.000 de euro, comandate de Inspectoratul General
15:28 - Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
15:03 - Noi detalii despre starea sănătății lui Mircea Lucescu. Anunț oficial al Spitalului Universitar
15:00 - Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui