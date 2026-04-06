De-a lungul vieții, românii ajung să adune tot mai multe documente. Printre acestea se numără și adeverința de vechime în muncă. Acest document oficial, apărut relativ recent, confirmă perioadele și condițiile în care o persoană a lucrat în România.

Ce atestă adeverinţa de vechime în muncă

În viața profesională, fiecare etapă lasă în urmă documente importante, iar adeverința de a devenit unul dintre cele esențiale. Este un act oficial care reflectă parcursul profesional al unei persoane într-un mod clar și structurat. Prin intermediul ei sunt confirmate perioada lucrată, funcția ocupată și durata activității. De asemenea, adeverința atestă experiența acumulată, precum și stagiul de cotizare corespunzător, notează observatornews.ro. Când au românii nevoie de adeverinţa de vechime

Există numeroase situații în care adeverința de vechime în muncă devine indispensabilă. Este cel mai des solicitată la angajarea într-un nou , pentru a demonstra experiența profesională acumulată. Totodată, joacă un rol esențial în procesul de pensionare, unde confirmă stagiile de cotizare. În plus, poate fi necesară la obținerea unui credit bancar, pentru a dovedi stabilitatea financiară, dar și în diverse situații administrative, precum eliberarea unor documente de identitate sau acordarea ajutoarelor sociale.

Cum poate fi obţinut acest document oficial

Obținerea adeverinței de vechime în muncă nu este complicată și presupune câțiva pași simpli. Potrivit sursei menționate, documentul se eliberează în baza unei cereri scrise adresate actualului sau fostului angajator, care are, în mod obișnuit, obligația de a-l furniza în câteva zile.

Dacă firma nu mai există, adeverința poate fi obținută de la arhivatorul autorizat care a preluat documentele societății sau de la Inspectoratul Teritorial de Muncă din județul respectiv.