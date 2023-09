Adeverința medicală cerută de preoți pentru ca bebelușii să fie botezați stârnește indignarea medicilor: „Așa e legea de la patriarhie”

Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, a relatat că a primit o cerere neobișnuită pentru emiterea unei adeverințe care să confirme a unui sugar, acestuia. Medicul a exprimat uimirea sa în legătură cu situația neașteptată, subliniind că credea că a văzut deja tot felul de solicitări în cariera sa, scrie Mediafax.

Adeverinţa medicală cerută de preoţi la botez

Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov a dezvăluit că a cerut clarificări cu privire la această situație, iar răspunsul primit a fost că așa a solicitat Patriarhia și că și alţi medici de familie procedează în același mod. Ca dovadă în acest sens, i s-a prezentat o adeverință care se încheia cu formula de încheiere „Doamne ajută”, potrivit .

„Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverință că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat. Am solicitat suportul legal. Am primit informația că așa e legea de la patriarhie și să fac bine sa respect legea, ca asa fac toți ceilalți medici, nu crâcnesc. Am primit și o adeverință drept exemplu, drept dovadă (lumească) de incompatibilitate a legii patriarhiei cu legile celelalte (GDPR). Semnat și cu Doamne ajută”, a povestit Sandra Alexiu pe Facebook.

„Mai urmează ca părintele să recomande pacienților să se mute la un medic de familie care e mai binevoitor cu adeverințele. Eu acum ce să fac, să îi recomand să schimbe preotul?! Cât e adânc e întipărită în ADN gena birocrației în țara asta?”, a precizat Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.