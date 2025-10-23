B1 Inregistrari!
Administrația „Apele Române” (ANAR) a pierdut 450 de milioane de euro, bani din PNRR, în principal pentru că a ratat investițiile în diguri și baraje împotriva inundațiilor. Asta în timp ce peste 500 de angajați au beneficiat de sporuri pentru gestionarea fondurilor europene. Constatarea a fost făcută de Corpul de control trimis la instituție de ministra Diana Buzoianu (USR). În urma controlului au fost luate mai multe decizii.

Ce nereguli au fost constatate la Administrația „Apele Române”

Din 557,8 milioane de euro disponibile în PNRR pentru 7 proiecte de investiții, Apele Române au pierdut peste 80% în urma renegocierilor cu Comisia Europeană. Asta deoarece nu s-a preocupat să facă investițiile respective.

De exemplu, proiectul privind modernizarea infrastructurii critice de apărare împotriva inundațiilor – baraje și diguri – cu o valoare inițială de 340 de milioane de euro, a fost diminuat cu 90%.

Din 13 baraje, 13 poldere și peste 400 de kilometri de diguri prevăzuți, au rămas finanțate doar un baraj și un polder. Ambele investiții sunt în județul Bihor și valorează circa 33 de milioane de euro.

Corpul de control a mai constatat că fostul director general și mai mulți directori ai administrațiilor bazinale și-au semnat singuri deciziile de numire în echipele de implementare a proiectelor. Astfel, ei au obținut sporturi între 10% și 50%, se arată într-un comunicat al ministerului, citat de G4Media.

Ce decizii s-au luat după controlul la „Apele Române”

În urma raportului, Departamentul PNRR din aparatul central al instituției va fi desființat. Personalul va fi redistribuit în teritoriu, unde e nevoie de expertiză. Din cei peste 500 de angajați care primesc sporuri, vor mai rămâne cel mult 100.

Ministerul a cerut ANAR recuperarea sumelor încasate nejustificat. De asemenea, a mai solicitat identificarea unor surse alternative de finanțare pentru lucrările critice de protecție împotriva inundațiilor care au rămas neacoperite.

Stadiul investițiilor, cheltuielile și termenele asumate vor fi raportate simestrial.

Buzoianu l-a demis încă din septembrie pe directorul ANAR, Sorin Lucaci, după o serie de scandaluri.

Noul director interimar e Florin Ghiță. Timp de aproape un deceniu, acesta a fost șef de Serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea SGA Ilfov-București.

