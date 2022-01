Adrian Chesnoiu: Lucrăm la o platformă de telefonie mobilă în care micii producători să-și poată pune oferta de produse, iar consumatorii să poată intra în contact cu ea / În 2022 va fi operaționalizată și Casa de comerț (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a precizat că se lucrează la o platformă destinată telefoanelor mobile, fie ele pe sistem Android sau iOS, în care micii producători să-și poată pune oferta de produse, iar consumatorii din zona locală să poată intra în contact cu aceasta.

„Va fi operaționalizată anul acesta și Casa de comerț – Casa de comerț, mai mult ca integrator de soluții între producătorul de materie primă și consumator sau comerciant”, a mai spus oficialul, marți, pe B1 TV, la News Pass cu Laura Chiriac.

„Noi deja lucrăm la operarea unei astfel de platforme, am avut-o și în trecut, o platformă destinată telefoanelor mobile care putea fi utilizată ca o platformă în care cererea și oferta să se întâlnească. A fost în portofoliul Ministerului Agriculturii la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, făcută fără niciun cost, în sistem de voluntariat, de angajații din domeniul IT ai AFIR, dar din păcate n-a fost utilizată. Astăzi (marți, 4 ianuarie 2022) am avut o discuție cu ei și, în paralel cu măsurile pe care vi le-am spus, avem și alte măsuri complementare care să vină să întărească, una dintre ele fiind această platformă destinată telefoanelor mobile – sistemelor Android și iOS – în care micii producători să-și poată pune oferta de produse, și consumatorii din zona locală, din perimetrul fiecărui producător, să poată să intre în contact cu această ofertă de produse”, a declarat oficialul.

Adrian Chesnoiu spune că în 2021 va fi operaționalizată și Casa de comerț, care va avea rol de „integrator de soluții între producătorul de materie primă și consumator sau comerciant”.

„Va fi operaționalizată anul acesta și Casa de comerț – Casa de comerț, mai mult ca integrator de soluții între producătorul de materie primă și consumator sau comerciant. Acesta este rolul pe care ar trebui să îl aibă Casa și, cu siguranță, anul acesta o veți vedea operaționalizată”, a adăugat ministrul Adrian Chesnoiu, care a vorbit pe B1 TV și despre programul de susținere a producției de cartofi.