Adrian Criț (STB): Mai mulți conducători de troleibuz s-au întors tremurând la depou. Au fost presați de liderii sindicali să iasă de pe traseu. Cineva va răspunde în fața legii

Directorul general al STB, Adrian Criț, susține că mai mulți conducători de autobuz care ieșiseră pe traseu duminică dimineață au fost presați de liderii de sindicat și „s-au întors tremurând” în Depoul Berceni. Oficialul promite că, pentru această situație, „cineva va răspunde în fața legii”, transmite Agerpres.

Adrian Criț (STB): „Acei oameni au fost presaţi de liderii sindicali să iasă de pe traseu”

„Astăzi am avut o discuţie cu şeful depoului de la Berceni. M-a sunat în jurul orei 9 şi mi-a spus că 6 conducători de troleibuz s-au întors tremurând din traseu şi vor să intre în depou. L-am rugat să îi invite în birou, astfel încât să am o discuţie cu dânşii şi am intervenit telefonic. Acei oameni au fost presaţi de liderii sindicali să iasă de pe traseu. Pentru acest lucru, cineva va răspunde în faţa legii. Acei oameni tremurau. Am avut discuţia cu ei, i-am calmat. Să ştiţi că n-au mai vrut să intre pe traseu”, a declarat directorul general al STB.

Adrian Criț le-a mulțumit șoferilor care au ales să iasă pe traseu duminică și s-a arătat de părere că scopul grevei este interesul sindicatului de a continua să controleze societatea de transport public.

„De ce vrei capul directorului, când ţelul este altul? Ţelul este interesul: sindicatul a condus această societate, sindicatul a fost implicat în tot ceea ce înseamnă angajări, achiziţii, consumuri, administrare. Acest lucru nu mai poate fi continuat, această societate trebuie să fie manageriată pentru binele bucureşteanului. Altfel nu putem oferi condiţii mai bune acestor oameni”, a adăugat directorul general al societății.

Potrivit oficialului, prelungirea grevei ar putea pune STB în imposibilitatea de a plăti salariile, utilitățile sau furnizorii.

„Aştept cu deschidere propuneri de la angajaţi. Confirm că acest contract colectiv de muncă este valabil conform legii şi pentru angajaţi. Confirm faptul că voi face orice pentru ca această societate să poată funcţiona în continuare. Dar 4 zile de grevă micşorează veniturile societăţii. Vom fi în imposibilitatea de a plăti salariile, de a plăti utilităţile, de a plăti furnizorii. Dacă acest lucru nu încetează, din păcate, această societate nu poate să mai funcţioneze. La acest lucru trebuie să se gândească angajaţii, să-l accepte, să se gândească la familiile lor, la bucureşteni, care sunt privaţi în momentul de faţă de transportul public”, a adăugat Adrian Criț.

Nicușor Dan: Am primit reclamații despre intimidări și agresiuni ale liderilor sindicali la adresa șoferilor și vatmanilor care doresc să muncească

Primarul general al Capitalei declara sâmbătă seară că a primit „la numărul de telefon 0800.800.868 reclamații despre intimidări și agresiuni ale liderilor sindicali la adresa șoferilor și vatmanilor care doresc să muncească”.

„Am primit deja la numărul de telefon 0800.800.868 reclamații despre intimidări și agresiuni ale liderilor sindicali la adresa șoferilor și vatmanilor care doresc să muncească. Mulțumesc polițiștilor că reacționează imediat la sesizări și sunt sigur că o vor face în continuare. Nimeni nu are dreptul să împiedice angajații STB să reia lucrul! Vremea sindicalismului mafioto-politic în România a apus. Ce se întâmplă zilele astea este ultima zvâcnire a acestui tip de sindicalism, iar sindicatul condus de consilierul general PSD Petrariu își trăiește ultimele zile”, spunea edilul.