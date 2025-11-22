Adrian Năstase, fostul premier, a suferit o intervenție chirurgicală la Spitalul Foișor, din Capitală. El a vorbit despre acest subiect într-o postare pe care a publicat-o pe blogul personal.

Adrian Năstase a fost operat la Spitalul Foișor

Fostul prim-ministru a făcut o postare pe , sâmbătă, 22 noiembrie, în care a vorbit despre o intervenție chirurgicală. Operația pe care a suferit-o Adrian Năstase a fost făcută de o echipă medicală de la Spitalul Foișor. El a mulțumit medicilor care l-au operat și l-au îngrijit.

„Doresc să adresez public mulțumiri domnului doctor Șerban Dragos loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foișor, și echipei sale de profesioniști, pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”, a scris Năstase pe blog.

a mai transmis că după intervenția pe care suferit-o umează o perioadă de . Această perioadă va dura destul de mult, după cum a apreciat el.

„Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun”, a transmis fostul premier.

Mesajul fostului premier

Adrian Năstase a mai scris pe blog că a ținut să aducă mulțumiri medicilor în condițiile în care de stat este criticat. Experiența prin care a trecut, a precizat fostul politician, arată că există medici excepționali în clinicile de stat.

„Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient”, a mai scris Adrian Năstase.

El a mulțumit colectivului care l-a îngrijit și a precizat că în tot timpul, din momentul diagnosticării, până la intervenție și în perioada post-operatorie a simițit că este îngrijit foarte bine.

„Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie”, a mai scris Năstase în mesaj.