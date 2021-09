Adrian Zuckerman: Să nu lăsăm extremiştii să preia controlul şi să influenţeze lumea

Adrian Zuckerman a vorbit sâmbătă despre amenințarea teroristă care planează la nivel mondial, în contextul în care astăzi se împlinesc 20 de ani de la tragedia de la World Trade Center.

Fostul ambasador al Statelor Unite în România a afirmat că țara noastraă trebuie să rămână „o democraţie cu drepturi pentru toată lumea, fără extremişti”, de care trebuie să ne păzim.

„Nu sunt pentru mine lucrurile astea. Sunt oameni care ştiu şi înţeleg lucrurile astea mai bine decât le înţeleg eu. Eu mă uit la probleme, nu la oameni şi cel mai important lucru actual e ca România să continue să dezvolte industria, are un potenţial enorm, are minerale, are petrol, gaz, lucruri din domeniul de IT, trebuie aduşi aici investitori, economia trebuie dezvoltată. Asta trebuie făcut. Şi lucrul diferit în timpuri din astea este să nu lăsăm extremiştii să ia controlul şi să influenţeze lumea. Trebuie să avem foarte mare grijă de extremişti care sunt periculoşi”, a transmis Adrian Zuckerman la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.