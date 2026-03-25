Adunarea Generală a ONU a proclamat comerțul cu africani drept cea mai gravă crimă împotriva umanității. Decizia vine după o luptă lungă dusă de Ghana pentru a obține scuze oficiale și justiție pentru victimele sclaviei.

Rezoluția istorică prin care Adunarea Generală a ONU a proclamat decizia

Rezoluția a fost primită cu aplauze și a strâns 123 de voturi pentru. Doar trei țări au votat împotrivă: SUA, Israel și Argentina. Alte 52 de state, printre care România și Marea Britanie, s-au abținut. Documentul spune clar că sclavia a fost cea mai inumană injustiție care a durat sute de ani, scrie .

Secretarul general al ONU a explicat că rasismul a fost inventat special pentru a justifica aceste orori.

„Pentru a justifica ceea ce nu poate fi justificat, partizanii și beneficiarii sclaviei au construit o ideologie rasistă, transformând prejudecăți în pseudo-știință. Rănile provocate de această ordine mondială perversă sunt încă profunde.” a declarat Antonio Guterres.

Statele sunt îndemnate să-și ceară scuze după Adunarea Generală a ONU

Statele sunt acum îndemnate să își ceară scuze oficial și să plătească despăgubiri celor care au suferit. De asemenea, rezoluția cere returnarea obiectelor culturale furate din Africa în acea perioadă. Ministrul de externe din Ghana a criticat marile puteri care încă evită să își recunoască greșelile. Oficialul ghanez a subliniat că Africa nu mai acceptă jumătăți de măsură din partea fostelor puteri coloniale.

„Responsabilii comerțului transatlantic cu sclavi sunt cunoscuți – europenii, Statele Unite, ne așteptăm ca ei să adreseze toate scuzele oficiale Africii, și nu scuze molatice așa cum au făcut în trecut.”, a declarat Samuel Okudzeto Ablakwa.

🚨🇺🇳 L’Assemblée générale de l’ONU proclame la traite des esclaves africains „plus grave crime contre l’humanité”. Trois pays ont voté contre, devinez leur point commun : 🇮🇱 Israël

🇺🇸 États-Unis

🇦🇷 Argentine — Actu en Vif (@actuenvif)

Reacția Statelor Unite

Statele Unite nu au fost de acord cu textul și l-au numit „foarte problematic”. Reprezentanții americani spun că nu pot accepta plata unor despăgubiri pentru fapte care nu erau ilegale acum sute de ani. Ei se tem că această rezoluție pune suferințele istorice într-o competiție inutilă. Reprezentantul american a explicat clar de ce țara sa a ales să voteze împotrivă.

„SUA nu recunosc dreptul legal la reparații pentru greșeli istorice care nu erau ilegale în virtutea dreptului internațional în epoca în care au avut loc.”, a declarat Dan Negrea pentru AFP.

Justificarea Ghanei după proclamarea măsurii

Ministrul din Ghana a răspuns criticilor și a explicat că sclavia a fost o atrocitate prin durata ei. El a precizat că nu vrea să compare durerea popoarelor, ci doar să arate cât de mult a suferit Africa timp de trei secole. Urmările acelei perioade se văd și astăzi prin rasismul încă existent. Samuel Okudzeto Ablakwa a insistat că lumea trebuie să recunoască adevărul despre această perioadă neagră.

„Ceea ce spunem noi este că, atunci când ne uităm la atrocitățile care au avut loc în istoria omenirii, nicio alta nu a fost atât de sistematică, atât de îndelungată, timp de peste 300 de ani, cu consecințe persistente. Nu facem un clasament al durerii. Nu spunem că suferința noastră are mai multă valoare decât a voastră.”, a declarat Samuel Okudzeto Ablakwa.