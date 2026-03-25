Adunarea Generală a ONU proclamă comerțul cu sclavi africani drept ‘cea mai gravă crimă împotriva umanității’

Flavia Codreanu
26 mart. 2026, 00:03
sursă foto: X/Actu en Vif
Cuprins
  1. Rezoluția istorică prin care Adunarea Generală a ONU a proclamat decizia
  2. Statele sunt îndemnate să-și ceară scuze după  Adunarea Generală a ONU
  3. Reacția Statelor Unite
  4. Justificarea Ghanei după proclamarea măsurii

Adunarea Generală a ONU a proclamat comerțul cu sclavi africani drept cea mai gravă crimă împotriva umanității. Decizia vine după o luptă lungă dusă de Ghana pentru a obține scuze oficiale și justiție pentru victimele sclaviei.

Rezoluția istorică prin care Adunarea Generală a ONU a proclamat decizia

Rezoluția a fost primită cu aplauze și a strâns 123 de voturi pentru. Doar trei țări au votat împotrivă: SUA, Israel și Argentina. Alte 52 de state, printre care România și Marea Britanie, s-au abținut. Documentul spune clar că sclavia a fost cea mai inumană injustiție care a durat sute de ani, scrie Agerpres.

Secretarul general al ONU a explicat că rasismul a fost inventat special pentru a justifica aceste orori.

„Pentru a justifica ceea ce nu poate fi justificat, partizanii și beneficiarii sclaviei au construit o ideologie rasistă, transformând prejudecăți în pseudo-știință. Rănile provocate de această ordine mondială perversă sunt încă profunde.” a declarat Antonio Guterres.

Statele sunt îndemnate să-și ceară scuze după  Adunarea Generală a ONU

Statele sunt acum îndemnate să își ceară scuze oficial și să plătească despăgubiri celor care au suferit. De asemenea, rezoluția cere returnarea obiectelor culturale furate din Africa în acea perioadă. Ministrul de externe din Ghana a criticat marile puteri care încă evită să își recunoască greșelile. Oficialul ghanez a subliniat că Africa nu mai acceptă jumătăți de măsură din partea fostelor puteri coloniale.

Responsabilii comerțului transatlantic cu sclavi sunt cunoscuți – europenii, Statele Unite, ne așteptăm ca ei să adreseze toate scuzele oficiale Africii, și nu scuze molatice așa cum au făcut în trecut.”, a declarat Samuel Okudzeto Ablakwa.

Reacția Statelor Unite

Statele Unite nu au fost de acord cu textul și l-au numit „foarte problematic”. Reprezentanții americani spun că nu pot accepta plata unor despăgubiri pentru fapte care nu erau ilegale acum sute de ani. Ei se tem că această rezoluție pune suferințele istorice într-o competiție inutilă. Reprezentantul american a explicat clar de ce țara sa a ales să voteze împotrivă.

SUA nu recunosc dreptul legal la reparații pentru greșeli istorice care nu erau ilegale în virtutea dreptului internațional în epoca în care au avut loc.”, a declarat Dan Negrea pentru AFP.

Justificarea Ghanei după proclamarea măsurii

Ministrul din Ghana a răspuns criticilor și a explicat că sclavia a fost o atrocitate prin durata ei. El a precizat că nu vrea să compare durerea popoarelor, ci doar să arate cât de mult a suferit Africa timp de trei secole. Urmările acelei perioade se văd și astăzi prin rasismul încă existent. Samuel Okudzeto Ablakwa a insistat că lumea trebuie să recunoască adevărul despre această perioadă neagră.

„Ceea ce spunem noi este că, atunci când ne uităm la atrocitățile care au avut loc în istoria omenirii, nicio alta nu a fost atât de sistematică, atât de îndelungată, timp de peste 300 de ani, cu consecințe persistente. Nu facem un clasament al durerii. Nu spunem că suferința noastră are mai multă valoare decât a voastră.”, a declarat Samuel Okudzeto Ablakwa.

Citește și...
Lege nouă limitează accesul agresorilor sexuali în instituții sensibile. Cum sunt protejate persoanele vulnerabile
Eveniment
Lege nouă limitează accesul agresorilor sexuali în instituții sensibile. Cum sunt protejate persoanele vulnerabile
Cazurile de cancer de colon cresc alarmant în rândul tinerilor. Ce avertizează medicii
Eveniment
Cazurile de cancer de colon cresc alarmant în rândul tinerilor. Ce avertizează medicii
Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
Eveniment
Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar
Eveniment
Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar
Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
Eveniment
Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
Eveniment
Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)
Eveniment
Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)
Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici
Eveniment
Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici
Cetățenii din Sectorul 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți. Taxa de dezvoltare urbană, revocată. Când intră măsurile în vigoare
Eveniment
Cetățenii din Sectorul 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți. Taxa de dezvoltare urbană, revocată. Când intră măsurile în vigoare
Poliția introduce scanarea automată a numerelor de înmatriculare în trafic. Cum funcționează noul sistem de supraveghere (VIDEO)
Eveniment
Poliția introduce scanarea automată a numerelor de înmatriculare în trafic. Cum funcționează noul sistem de supraveghere (VIDEO)
