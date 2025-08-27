B1 Inregistrari!
Poluare masivă în Capitală, după incendiul de la Dragonul Roșu: „O depășire de patru ori mai mare a limitei legal admise". Ce măsuri ia Garda de Mediu (VIDEO)

Poluare masivă în Capitală, după incendiul de la Dragonul Roșu: „O depășire de patru ori mai mare a limitei legal admise”. Ce măsuri ia Garda de Mediu (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 aug. 2025, 13:45
Poluare masivă în Capitală, după incendiul de la Dragonul Roșu: „O depășire de patru ori mai mare a limitei legal admise”. Ce măsuri ia Garda de Mediu (VIDEO)
Fum dens deasupra Capitalei Sursa foto: Faccebook/ Ana Maria

Poluare masivă a aerului în Capitală, după incendiul de proporții izbucnit marți noapte la complexul comercial Dragonul Roșu. Senzorii din Capitală au fost pe roșu, indicând un nivel „foarte ridicat” și „extrem de ridicat” de poluare. Pompierii încă lucrează la stingerea incendiului. Andrei Corlan, comisar general al Gărzii de Mediu, a explicat, pentru B1 TV, ce măsuri ia instituția.

Cuprins

  • Ce face Garda de Mediu după incendiul de la Dragonul Roșu
  • Ce se știe până acum despre incendiul de la Dragonul Roșu

Ce face Garda de Mediu după incendiul de la Dragonul Roșu

„Concentrația de poluare a cunoscut o crește susținută începând cu ora 23.00 și am avut un vârf în această dimineață, în intervalul 5.00 – 6.00 dimineață, de 200 micrograme pe metru cub în zona Berceni. Asta înseamnă o depășire de patru ori mai mare a limitei legal admise. Acum valorile sunt încă ridicate. Ele sunt într-o scădere constantă. Incendiul a fost localizat de cei de la ISU și e în curs de lichidare. Acum intervenția e în dinamică, sunt 10 autospeciale.

Garda de Mediu încă de aseară a fost prezentă la eveniment și când se va finaliza intervenția și inspecția va fi posibilă, vom demara procedurile specifice concentrate pe aspecte privind prevenția, un plan de prevenție, așa încât titularul amplasamentului să nu afecteze aerul înconjurător sau mediul ca întreg. Ceea ce vom vedea din raport, și, totodată, din informațiile pe care le avem neoficiale, preliminare, înțelegem că e un depozit de jucării. Ceea ce vrem noi să verificăm e dacă pe amplasamentul respectiv n-au fost stocate și alte produse, substanțe sau preparate, a căror depozitare să necesite autorizație de mediu. Dacă va fi cazul, vorbim de o suspendare a activității și sancțiuni de 60.000 de lei. Astea sunt date pe care le vom face publice.

Important e să comunicăm că Agenția de Mediu are un autolaborator montat încă de dimineață, care monitorizează în timp real evoluția calității aerului. Încă două autolaboratoare au venit din țară pentru a se poziționa în punctele cardinale opuse, așa încât, indiferent de bătaia vântului, să avem date clare despre calitatea aerului, să punem informa populația în timp real dacă e o evoluie nefericită. Dacă nu vom surprize neplăcute pe parcursul intervenției, probabil că aerul se va limpezi pe parcursul zilei”, a declarat Andrei Corlan, comisar general al Gărzii de Mediu, în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ce se știe până acum despre incendiul de la Dragonul Roșu

Un incendiu puternic a izbucnit, marți noapte, la Complexul Comercial Dragonul Roșu din București, afectând o hală de depozitare pe structură metalică.

„Se lucrează la stingerea incendiului și la protejarea clădirilor aflate în pericol de extindere. Nu sunt victime”, a transmis ISU.

4000 mp au fost afectați, potrivit unor noi date.

Pompierii au intervenit cu zeci de autospeciale, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj Ro-Alert.

