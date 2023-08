Afaceri dincolo de „Las Fierbinți. Din ce mai câștigă bani Giani și polițistul Robi

Robi și Giani din Las Fierbinți au decis să își testeze norocul în afaceri, dar din păcate, rezultatele obținute nu au fost pe măsura așteptărilor lor.

Actorii au avut succes diversificându-și activitățile

În cadrul producției de la Pro TV, actorul Leonid Doni interpretează rolul polițistului Robi, în timp ce Constantin Diță îi dă viață personajului Giani. Amândoi se bucură de remunerații generoase datorate succesului serialului. Cu toate acestea, cifrele afacerilor lor nu reflectă aceeași prosperitate.

În ciuda rolurilor pe care le-au interpretat, acești actori au demonstrat versatilitatea lor și au reușit să se adapteze cu succes la diverse nișe. Un exemplu elocvent este Giani , care a obținut câștiguri și din participarea la reclame sau din spectacole de stand-up comedy.

Costi Diță, cunoscut pentru activitatea sa online, mai ales pe platforma YouTube, unde explorează diverse jocuri video împreună cu comunitatea sa, este și fondatorul unei companii numite „Fix the Head SRL”. Această companie se ocupă de activități de interpretare artistică și a fost înființată în 2005. În anul 2022, afacerea a obținut un profit de 84.596 de lei. Anul trecut, firma lui Giani a avut o cifră de afaceri de aproximativ 125.000 de lei, conform .

Polițistul Robi, pierdere de 797 lei

Leonid Doni, cunoscut sub numele său de polițist Robi, a înființat o firmă specializată în creații artistice acum 10 luni. Din păcate, compania sa nu a reușit să obțină niciun profit până în prezent și, dimpotrivă, a înregistrat o pierdere de 797 de lei. De asemenea, cifra de afaceri a firmei nu a fost raportată până în prezent.

La polul opus se află Bobiță, , faimosul actor și comedian care deține Comedy Voys, o firmă care i-a adus un profit considerabil de 814.000 lei numai în anul 2022. Cu toate acestea, trebuie să împartă acești bani cu colegul său din breaslă, actorul Adrian Văncică, cunoscut pentru rolul Celentano din serialul „Las Fierbinți”.

În plus, Bobiță are o altă firmă numită „Da, Bravo!”, care este și numele podcastului său. Această firmă a avut un profit impresionant de 1,2 milioane de lei în același an, 2022.