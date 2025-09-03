Mierea este printre cele mai consumate produse naturale, dar și printre cele mai falsificate. De la adaosuri de siropuri până la etichete înșelătoare, cumpărătorii riscă să plătească pentru un produs care nu are nimic în comun cu nectarul autentic al albinelor.

Specialiștii avertizează și spun există metode simple prin care oricine poate testa acasă calitatea mierii.

Cuprins:

piață inundată de produse contrafăcute

Teste simple pe care le poți face acasă

O piață inundată de produse contrafăcute

Deși pe rafturi apar borcane etichetate drept „miere naturală”, realitatea este că acest termen nu are valoare și deseori ascunde adaosuri de din trestie de zahăr sau porumb.

Potrivit , mierea ocupă locul trei în clasamentul mondial al celor mai falsificate alimente, după uleiul de măsline și lapte.

Pericolul este real, spun experții, deoarece un produs contrafăcut poate aduce riscuri pentru sănătate, în loc să ofere beneficiile recunoscute ale mierii naturale.

Teste simple pe care le poți face acasă

Consumatorii pot afla rapid dacă borcanul lor conține miere autentică, aplicând câteva experimente practice:

Testul unghiei : o picătură de miere pusă pe unghie trebuie să rămână acolo, densă și stabilă. Dacă alunecă imediat, există șanse mari să fie diluată.

: o picătură de miere pusă pe unghie trebuie să rămână acolo, densă și stabilă. Dacă alunecă imediat, există șanse mari să fie diluată. Testul cu apă : o picătură de miere adevărată se scufundă și rămâne compactă pe fundul paharului. Dacă se dizolvă instant, produsul e contrafăcut.

: o picătură de miere adevărată se scufundă și rămâne compactă pe fundul paharului. Dacă se dizolvă instant, produsul e contrafăcut. Reacția cu oțet : mierea naturală nu produce spumă în contact cu oțetul. Dacă apare efervescență, înseamnă că are adaosuri precum pulbere de cretă.

: mierea naturală nu produce spumă în contact cu oțetul. Dacă apare efervescență, înseamnă că are adaosuri precum pulbere de cretă. Testul flăcării : un bețișor înmuiat în miere autentică poate arde ușor, în timp ce un produs falsificat, cu prea multă apă, nu se aprinde.

: un bețișor înmuiat în miere autentică poate arde ușor, în timp ce un produs falsificat, cu prea multă apă, nu se aprinde. Cristalizarea în timp: orice tip de miere naturală tinde să cristalizeze, iar dacă acest proces nu apare, există semne că produsul a fost procesat excesiv sau falsificat.

Specialiștii recomandă ca, atunci când cumperi miere, să cauți mențiuni precum certificate sau detalii despre proveniența botanică, pentru a te asigura că borcanul provine din surse sigure și nu este contrafăcut.