Mierea este printre cele mai consumate produse naturale, dar și printre cele mai falsificate. De la adaosuri de siropuri până la etichete înșelătoare, cumpărătorii riscă să plătească pentru un produs care nu are nimic în comun cu nectarul autentic al albinelor.
Specialiștii avertizează și spun există metode simple prin care oricine poate testa acasă calitatea mierii.
Deși pe rafturi apar borcane etichetate drept „miere naturală”, realitatea este că acest termen nu are valoare legală și deseori ascunde adaosuri de siropuri din trestie de zahăr sau porumb.
Potrivit The Daily Meal, mierea ocupă locul trei în clasamentul mondial al celor mai falsificate alimente, după uleiul de măsline și lapte.
Pericolul este real, spun experții, deoarece un produs contrafăcut poate aduce riscuri pentru sănătate, în loc să ofere beneficiile recunoscute ale mierii naturale.
Consumatorii pot afla rapid dacă borcanul lor conține miere autentică, aplicând câteva experimente practice:
Specialiștii recomandă ca, atunci când cumperi miere, să cauți mențiuni precum certificate sau detalii despre proveniența botanică, pentru a te asigura că borcanul provine din surse sigure și nu este contrafăcut.