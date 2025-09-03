B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ai grijă când cumperi miere de la comercianți! Cum să-ți dai seama dacă ai fost păcălit sau nu

Ai grijă când cumperi miere de la comercianți! Cum să-ți dai seama dacă ai fost păcălit sau nu

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 22:29
Ai grijă când cumperi miere de la comercianți! Cum să-ți dai seama dacă ai fost păcălit sau nu
Sursa foto: Freepik.com

Mierea este printre cele mai consumate produse naturale, dar și printre cele mai falsificate. De la adaosuri de siropuri până la etichete înșelătoare, cumpărătorii riscă să plătească pentru un produs care nu are nimic în comun cu nectarul autentic al albinelor.

Specialiștii avertizează și spun există metode simple prin care oricine poate testa acasă calitatea mierii.

Cuprins:

  • piață inundată de produse contrafăcute
  • Teste simple pe care le poți face acasă

O piață inundată de produse contrafăcute

Deși pe rafturi apar borcane etichetate drept „miere naturală”, realitatea este că acest termen nu are valoare legală și deseori ascunde adaosuri de siropuri din trestie de zahăr sau porumb.

Potrivit The Daily Meal, mierea ocupă locul trei în clasamentul mondial al celor mai falsificate alimente, după uleiul de măsline și lapte.
Pericolul este real, spun experții, deoarece un produs contrafăcut poate aduce riscuri pentru sănătate, în loc să ofere beneficiile recunoscute ale mierii naturale.

Teste simple pe care le poți face acasă

Consumatorii pot afla rapid dacă borcanul lor conține miere autentică, aplicând câteva experimente practice:

  • Testul unghiei: o picătură de miere pusă pe unghie trebuie să rămână acolo, densă și stabilă. Dacă alunecă imediat, există șanse mari să fie diluată.
  • Testul cu apă: o picătură de miere adevărată se scufundă și rămâne compactă pe fundul paharului. Dacă se dizolvă instant, produsul e contrafăcut.
  • Reacția cu oțet: mierea naturală nu produce spumă în contact cu oțetul. Dacă apare efervescență, înseamnă că are adaosuri precum pulbere de cretă.
  • Testul flăcării: un bețișor înmuiat în miere autentică poate arde ușor, în timp ce un produs falsificat, cu prea multă apă, nu se aprinde.
  • Cristalizarea în timp: orice tip de miere naturală tinde să cristalizeze, iar dacă acest proces nu apare, există semne că produsul a fost procesat excesiv sau falsificat.

Specialiștii recomandă ca, atunci când cumperi miere, să cauți mențiuni precum certificate sau detalii despre proveniența botanică, pentru a te asigura că borcanul provine din surse sigure și nu este contrafăcut.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Externe
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Externe
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Glow natural cu un singur ingredient surpriză. Află despre ce este vorba
Eveniment
Glow natural cu un singur ingredient surpriză. Află despre ce este vorba
Ce numere de casă sunt considerate ghinioniste în 2025. Ce spun experții în astrologie și numerologie
Eveniment
Ce numere de casă sunt considerate ghinioniste în 2025. Ce spun experții în astrologie și numerologie
Cinci trucuri pentru ca salata ta de vinete să nu fie amară! Iată ce poți face
Eveniment
Cinci trucuri pentru ca salata ta de vinete să nu fie amară! Iată ce poți face
Agenți muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. 10 dintre ei au ajuns la Urgențe: „Condiții mizere, lipsesc măsurile elementare de igienă” (FOTO)
Eveniment
Agenți muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. 10 dintre ei au ajuns la Urgențe: „Condiții mizere, lipsesc măsurile elementare de igienă” (FOTO)
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Externe
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
Externe
Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
Mesajele care îți pot fura datele și virusa telefonul ori laptopul. DNSC trage un semnal de alarmă, după ce a apărut o nouă ţeapă în mediul online!
Eveniment
Mesajele care îți pot fura datele și virusa telefonul ori laptopul. DNSC trage un semnal de alarmă, după ce a apărut o nouă ţeapă în mediul online!
Accident cu șapte victime, în Dâmbovița. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Accident cu șapte victime, în Dâmbovița. Ce au transmis autoritățile
Ultima oră
22:56 - Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
22:52 - Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
22:49 - Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
22:26 - Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
22:14 - Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
22:01 - Tanczos Barna, anunţ îngrijorător: „Anul acesta va fi fără precedent. Efectiv ne-a ajuns cuțitul la os. Va fi o perioadă destul de dificilă, următoarele luni vor fi extrem de grele”
22:00 - Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
21:51 - Păun: Dacă vreun partid din coalița asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
21:40 - Glow natural cu un singur ingredient surpriză. Află despre ce este vorba
21:36 - Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”