B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ajutorul de deces în 2025: Cine îl primește, ce condiții trebuie îndeplinite și cât este suma acordată

Ajutorul de deces în 2025: Cine îl primește, ce condiții trebuie îndeplinite și cât este suma acordată

Ana Beatrice
07 nov. 2025, 08:31
Ajutorul de deces în 2025: Cine îl primește, ce condiții trebuie îndeplinite și cât este suma acordată
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât este și cum se acordă ajutorul de deces în 2025
  2. Cine poate beneficia de ajutorul de înmormântare
  3. Ce documente sunt necesare pentru a primi ajutor de deces

Ajutorul de deces acordat prin Casa Națională de Pensii Publice este un sprijin financiar unic pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare. Poate fi solicitat în cazul decesului unui asigurat, pensionar sau al unui membru de familie neasigurat. Cuantumul maxim al acestui ajutor este, în 2025, de 8.620 de lei, oferind un sprijin semnificativ în momentele de pierdere.

Cât este și cum se acordă ajutorul de deces în 2025

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate coborî sub câștigul salarial mediu brut. Din februarie 2025, potrivit Legii nr. 10/2025, valoarea acestui sprijin financiar este de 8.620 lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar. Pentru decesul unui membru de familie neasigurat, suma acordată este de 4.310 lei.

Aest ajutor se acordă rapid, în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea cererii, prin casa teritorială de pensii competentă. Pentru decesul unui asigurat sau pensionar, plata este efectuată de instituția din raza domiciliului persoanei decedate. Dacă decesul vizează un membru de familie neasigurat, suma se plătește prin casa de pensii corespunzătoare domiciliului solicitantului. Cererea pentru acordarea ajutorului poate fi depusă în termen de trei ani de la data eliberării certificatului de deces.

Cine poate beneficia de ajutorul de înmormântare

Ajutorul de înmormântare se acordă în cazul decesului unui asigurat, pensionar sau al unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului. Beneficiază și persoanele care, în ultimele șase luni înainte de deces, au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

Sprijinul financiar se oferă, de asemenea, dacă a decedat un membru de familie neasigurat al unui asigurat, pensionar sau părinte aflat în concediu. Ajutorul este acordat unei singure persoane care poate demonstra, prin documente, că a suportat cheltuielile legate de înmormântare. Poate fi vorba despre soțul supraviețuitor, un copil, un părinte sau orice altă persoană fizică ori juridică, potrivit digi24.ro.

Ce documente sunt necesare pentru a primi ajutor de deces

Pentru obținerea ajutorului de înmormântare, solicitantul trebuie să depună o cerere însoțită de certificatul de deces, în original și copie. Este necesar actul de identitate și documentele care dovedesc gradul de rudenie sau calitatea de soț ori soție a solicitantului. Trebuie prezentate facturi sau bonuri fiscale care confirmă achitarea cheltuielilor de înmormântare de către persoana care solicită ajutorul.

Dacă persoana decedată are între 18 și 26 de ani, este obligatorie o adeverință care atestă frecventarea unei forme de învățământ. Pentru un copil inapt peste 18 ani, se depune un act medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, care confirmă boala. În completare, se pot solicita dovada calității de asigurat, o declarație pe proprie răspundere, procură specială sau extras de cont. Dacă solicitarea este făcută de o persoană juridică, sunt necesare actele de împuternicire, dovada plății și contractul de servicii funerare.

Tags:
Citește și...
Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului
Economic
Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului
Elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” revin la școală după explozia din Rahova. Program modificat și măsuri de siguranță
Eveniment
Elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” revin la școală după explozia din Rahova. Program modificat și măsuri de siguranță
În Râmnicu Sărat, localnicii râd de strada cu 11 treceri de pietoni în doar 260 de metri: „Au avut vopsea”
Eveniment
În Râmnicu Sărat, localnicii râd de strada cu 11 treceri de pietoni în doar 260 de metri: „Au avut vopsea”
Parteneriatul public-privat revine în atenția autorităților. Ce prevede noua lege și cum pot fi finanțate proiectele (VIDEO)
Eveniment
Parteneriatul public-privat revine în atenția autorităților. Ce prevede noua lege și cum pot fi finanțate proiectele (VIDEO)
Black Friday de la Vodafone aduce potriveala perfectă cu reduceri de până la 70%
Eveniment
Black Friday de la Vodafone aduce potriveala perfectă cu reduceri de până la 70%
Grup organizat de hoți de cupru români destructurat în Spania. Ce pagube au provocat aceștia (FOTO)
Eveniment
Grup organizat de hoți de cupru români destructurat în Spania. Ce pagube au provocat aceștia (FOTO)
Fănel Bogos, arestat preventiv la propunerea DNA. Procurorii l-au acuzat de șantaj și cumpărare de influență
Eveniment
Fănel Bogos, arestat preventiv la propunerea DNA. Procurorii l-au acuzat de șantaj și cumpărare de influență
Tot mai mulți tineri români suferă de depresie sau anxietate. Ce măsuri pot fi luate la nivel individual
Eveniment
Tot mai mulți tineri români suferă de depresie sau anxietate. Ce măsuri pot fi luate la nivel individual
Inteligența artificială, ajutorul sau dușmanul angajaților? Câți români se tem că AI-ul le-ar putea lua locul de muncă
Eveniment
Inteligența artificială, ajutorul sau dușmanul angajaților? Câți români se tem că AI-ul le-ar putea lua locul de muncă
România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român
Eveniment
România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român
Ultima oră
10:58 - Ciprian Ciucu: „În acest moment, Bucureștiul nu arată foarte bine, trebuie să recunoaștem”
10:57 - Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului
10:53 - Elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” revin la școală după explozia din Rahova. Program modificat și măsuri de siguranță
10:24 - Diana Șoșoacă, așteptată în fața procurorilor. A mai fost chemată, dar nu a declarat nimic anchetatorilor
10:20 - În Râmnicu Sărat, localnicii râd de strada cu 11 treceri de pietoni în doar 260 de metri: „Au avut vopsea”
09:59 - Vremea astăzi, 7 noiembrie. Ce anunță meteorologii
09:43 - Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după decizia acționarilor Tesla. Ce urmează pentru el
09:17 - Parteneriatul public-privat revine în atenția autorităților. Ce prevede noua lege și cum pot fi finanțate proiectele (VIDEO)
09:15 - Daniel Băluță a început campania pentru Primăria Capitalei. Prima oprire: Piața Rahova. Ce le-a transmis cetățenilor
08:43 - Mirel Rădoi, după victoria din Conference League: „Suntem bucuroși de victorie și de puncte, dar cred că mai puteam marca goluri”