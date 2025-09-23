B1 Inregistrari!
Ajutorul de deces în 2025. Cum trebuie folosiți banii plătiți de stat

Adrian Teampău
23 sept. 2025, 22:11
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce este ajutorul de deces
  2. Pentru cine se acordă ajutorul financiar
  3. Ce valoare are ajutorul de deces și cum se face plata
  4. Actele necesare plății acestui ajutor
  5. Ce este ajutorul de înmormântare

Ajutorul de deces reprezintă o sumă de bani pe care statul o plătește pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormântarea în cazul asiguraților sau a membrilor familiilor acestora.

Ce este ajutorul de deces

Acest sprijin financiar este reglementat prin lege și se plătește pentru acoperirea cheltuielilor legate de înmormântare. Ajutorul de deces reprezintă o formă de susținere pentru familiile îndoliate ale asiguraților, pensionarilor sau chiar a membrilor de familie neasigurați, plătit prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Plata se face către o singură persoană care poate demonstra cu documente justificative (chitanțe, facturi) că a suportat cheltuielile de înmormântare. Pot solicita acești bani soțul supraviețuitor, un copil, un părinte sau orice alt persoană fizică sau juridică. În caz de deces al unui membru neasigurat din familie, solicitantul trebuie să fie asiguratul sau pensionarul care a suportat cheltuielile.

Prin lege, membru de familie poate fi soțul/soția, copiii (până la 18 ani, sau până la 26 dacă urmează diferite forme de studii), copiii inapți pentru muncă indiferent de vârstă, precum și părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Pentru cine se acordă ajutorul financiar

Ajutorul de deces se acordă, așa cum arătam mai sus, în baza unor reglementări legale, respectiv prevederile Legii nr. 360/2023 privind sistemul de pensii publice (art. 111). Banii sunt plătiți de CNPP în cazul decesului:

  • unui asigurat în sistemul public de pensii;
  • unui pensionar;
  • unei persoane care, în ultimele șase luni anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat;
  • unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului;
  • unui membru de familie al asiguratului/pensionarului, care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Ce valoare are ajutorul de deces și cum se face plata

Cuantumul ajutorului de deces este egal cu valoarea câștigului salarial mediu brut care este stabilit pentru fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat. Suma se actualizează în fiecare an și se plătește integral în termen de cel mult trei ile lucrătoare de la solicitare.

Anul acesta, ajutorul de deces se ridică la 8.620 lei în cazul decesului pensionarului sau asiguratului. În cazul decesului unui membru de familie neasigurat valoarea acestui ajutor financiar este redus la jumătate, 4.310 lei.

Ajutorul de deces este plătit de casa teritorială de pensii pe raza căruia și-a avut domiciliul decedatul, în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor prevăzute de lege. Banii pot fi ridicați în numerar, de la caseria instituției plătitoare sau pot fi virați prin mandat poștal ori prin virament bancar.

Actele necesare plății acestui ajutor

Legea permite ca această sumă să poată fi solicitată într-un termen de până la trei ani de la data decesului. Pentru a solicita ajutorul de deces, persoana care s-a ocupat de înmormântarea defunctului trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă mai multe documente.  Este vorba despre:

  • cerere tip pentru acordarea ajutorului;
  • certificatul de deces (original și copie);
  • actul de identitate al solicitantului;
  • documente care atestă calitatea de soț, copil său părinte;
  • dovada cheltuielilor de înmormântare;
  • documente care să confirme calitatea de asigurat/pensionar a decedatului sau, după caz, dovada continuării studiilor pentru copiii între 18 și 26 de ani.

Ce este ajutorul de înmormântare

Ajutorul de înmormântare, confundat, deseori cu ajutorul de deces este reglementat diferit. Astfel, acesta se acordă de către angajator, în cazul decesului unui lucrător, dacă este prevăzut în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă ori prin alte acte de reglementare internă ale firmei.

În acest caz, suma este stabilită la nivel de companie, de către angajator, în cuantumul și condițiile prevăzute de Codul fiscal. Concret, ajutorul de înmormântare este considerat venit neimpozabil, conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, și nu intră în baza de calcul al contribuțiilor sociale.

Pentru angajatori, cheltuiala este deductibilă în limita de 5% aplicată asupra cheltuielilor cu salariile personalului, așa cum prevede art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

