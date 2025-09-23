Ajutorul de deces reprezintă o sumă de bani pe care statul o plătește pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormântarea în cazul asiguraților sau a membrilor familiilor acestora.
Acest sprijin financiar este reglementat prin lege și se plătește pentru acoperirea cheltuielilor legate de înmormântare. Ajutorul de deces reprezintă o formă de susținere pentru familiile îndoliate ale asiguraților, pensionarilor sau chiar a membrilor de familie neasigurați, plătit prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Plata se face către o singură persoană care poate demonstra cu documente justificative (chitanțe, facturi) că a suportat cheltuielile de înmormântare. Pot solicita acești bani soțul supraviețuitor, un copil, un părinte sau orice alt persoană fizică sau juridică. În caz de deces al unui membru neasigurat din familie, solicitantul trebuie să fie asiguratul sau pensionarul care a suportat cheltuielile.
Prin lege, membru de familie poate fi soțul/soția, copiii (până la 18 ani, sau până la 26 dacă urmează diferite forme de studii), copiii inapți pentru muncă indiferent de vârstă, precum și părinții și bunicii oricăruia dintre soți.
Ajutorul de deces se acordă, așa cum arătam mai sus, în baza unor reglementări legale, respectiv prevederile Legii nr. 360/2023 privind sistemul de pensii publice (art. 111). Banii sunt plătiți de CNPP în cazul decesului:
Cuantumul ajutorului de deces este egal cu valoarea câștigului salarial mediu brut care este stabilit pentru fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat. Suma se actualizează în fiecare an și se plătește integral în termen de cel mult trei ile lucrătoare de la solicitare.
Anul acesta, ajutorul de deces se ridică la 8.620 lei în cazul decesului pensionarului sau asiguratului. În cazul decesului unui membru de familie neasigurat valoarea acestui ajutor financiar este redus la jumătate, 4.310 lei.
Ajutorul de deces este plătit de casa teritorială de pensii pe raza căruia și-a avut domiciliul decedatul, în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor prevăzute de lege. Banii pot fi ridicați în numerar, de la caseria instituției plătitoare sau pot fi virați prin mandat poștal ori prin virament bancar.
Legea permite ca această sumă să poată fi solicitată într-un termen de până la trei ani de la data decesului. Pentru a solicita ajutorul de deces, persoana care s-a ocupat de înmormântarea defunctului trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă mai multe documente. Este vorba despre:
Ajutorul de înmormântare, confundat, deseori cu ajutorul de deces este reglementat diferit. Astfel, acesta se acordă de către angajator, în cazul decesului unui lucrător, dacă este prevăzut în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă ori prin alte acte de reglementare internă ale firmei.
În acest caz, suma este stabilită la nivel de companie, de către angajator, în cuantumul și condițiile prevăzute de Codul fiscal. Concret, ajutorul de înmormântare este considerat venit neimpozabil, conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, și nu intră în baza de calcul al contribuțiilor sociale.
Pentru angajatori, cheltuiala este deductibilă în limita de 5% aplicată asupra cheltuielilor cu salariile personalului, așa cum prevede art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.