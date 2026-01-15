B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner a fost prins. Unde se ascundea asasinul Cosmin Zuleam

Al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner a fost prins. Unde se ascundea asasinul Cosmin Zuleam

Adrian A
15 ian. 2026, 11:57
Al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner a fost prins. Unde se ascundea asasinul Cosmin Zuleam
Cuprins
  1. Când va fi adus Zuleam în România
  2. Ceilalți doi ucigași ai lui Kreiner, prinși în Regatul Unit
  3. Cum a fost ucis Adrian Kreiner
  4. Cei trei asasini au fugit din țară imediat după crimă

Cosmin Costinel Zuleam, al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu, a fost depistat în Indonezia și a fost reținut.

Când va fi adus Zuleam în România

Cosmin Costinel Zuleam avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

Însă poliția nu l-a mai găsit. Până acum când a fost depistat în Indonezia.

„În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, Cosmin Costinel Zuleam, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia.”, arată, într-un comunicat, Poliția Română.

Zuleam a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt calificat, 4 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de complicitate la furt calificat, 8 ani de închisoare pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru altă faptă de tâlhărie calificată și 22 de ani de închisoare pentru omor calificat. După contopirea pedepselor, el va sta 30 de ani după gratii. 

Costinel-Cosmin Zuleam este considerat cel care a pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu.

Ceilalți doi ucigași ai lui Kreiner, prinși în Regatul Unit

Ceilalţi doi indivizi implicaţi în uciderea omului de afaceri sibian în propria locuinţă, Marian-Cristian Minae, zis „Puşcărie” şi Laurenţiu Ghiţă, ambii recidivişti, au fost localizaţi anterior, unul în Scoția și altul în Irlanda de Nord.

Ambii au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă.

Cum a fost ucis Adrian Kreiner

Cei trei au supravegheat timp de două zile casa omului de afaceri, dintr-o clădire nelocuită, aflata pe aceeași stradă. Atunci aceștia au intrat în casa omului de afaceri din Sibiu, l-au imobilizat și au furat ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro. După ce l-au torturat. lovitura fatală i-a dat-o Zuleam.

În data de 6.11.2024, inculpaţii, purtând cagule, au pătruns în curtea şi locuinţa familiei Kreiner la ora 2.36. Aici l-au găsit pe acesta în camera de la parter şi l-au agresat fizic exercitând multiple acte de violenţă la nivelul capului, trunchiului, precum şi membrelor.

Acţionând conjugat şi coordonat, cei trei au procedat la imobilizarea numitului Kreiner Adrian, pe care l-au legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate şi picioarele cu aceeaşi sfoară.Victima a fost apoi aşezată pe abdomen, în poziţia similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferinţe extrem de puternice.

Auzind zgomot, fiica omului de afaceri, care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta. Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor de unde a apelat serviciul 112. Doi dintre inculpaţi au urmat-o şi au pătruns în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta.

Prin utilizarea de ameninţări şi de violenţe fizice, au sustras de la fiica omului de afaceri sumele de aproximativ 40 de euro şi 100 de lei, pe care aceasta le avea în portofel, iar de pe un corp de mobilier au sustras 16 ceasuri, de diferite mărci, având o valoare totală de peste 200.000 de euro.

Persoanei vătămate i s-a cerut să indice locul unde ţin banii şi pentru că aceasta nu îl cunoştea, dându-şi seama şi de faptul că fusese alertată poliţia, au hotărât să plece. Unul dintre inculpaţi a avertizat-o să nu iasă din cameră, altfel o va omorî, afirmând că în acel moment va merge să îi omoare tatăl.

Acelaşi inculpat s-a reîntors la omul de afaceri Adrian Kreiner şi „a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier şi la instalarea comei.”, arată rechizitoriul procurorilor.

Cei trei asasini au fugit din țară imediat după crimă

În dimineața de 06.11.2023, cei trei inculpați au plecat separat spre municipiul Deva, unde s-au reîntâlnit, şi cu autoturismul lăsat acolo s-au deplasat în Dumbrăviţa, ulterior părăsind ţara cu scopul de a se sustrage răspunderii penale.

În autoturismul unuia dintre inculpaţi au fost descoperite cele 16 ceasuri sustrase, acestea fiind ascunse în compartimentul blocului motor, într-o borsetă.”, mai arată rechizitoriul procurorilor.

