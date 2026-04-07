Academia Română are programate alegeri pentru conducerea instituției, marți, 7 aprilie 2026. Pentru funcția de președinte s-au înscris cei doi vicepreședinți, Marius Andruh şi Mircea Dumitru.

Alegeri la Academia Română

Marius Andruh şi și-au depus candidaturile la pentru funcția de președinte la Academia Română. Cei doi concurează pe postul ce urmează să fie lăsat vacant de actualul președinte . Acesta a anunțat că nu dorește să se înscrie în cursa pentru un nou mandat pentru nici o funcție.

Alegerile sunt programate pentru marți, 7 aprilie, și se vor desfășura în cadrul Adunării Generale, conform Statutului Academiei. Acesta prevede că scrutinul se organizează la fiecare patru ani, în prima săptămână a lunii aprilie.

Conform procedurii de alegeri, cei doi candidaţi vor avea la dispoziţie 10 minute pentru a-şi prezenta planul managerial în faţa Adunării Generale.

Statutul prevede că preşedintele Academiei este ales fie cu două treimi din voturi în primul tur, fie cu majoritate simplă în turul al doilea. El își preia funcția după 15 zile de la data scrutinului. Ulterior, pe 29 aprilie vor avea loc alegerile pentru funcţiile de vicepreşedinţi şi secretar general.

Cartea de vizită a vicepreședintelui Marius Andruh

Marius Andruh este preşedinte al Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţionale de Chimie şi coordonator al lotului olimpic. El ocupă funcția de vicepreședinte, din 2022, și candidează pentru cea președinte la alegerile organizate de Academia Română.

A absolvit, în 1979, ca şef de promoţie, Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti, secţia Chimie anorganică. În anul 1988 a obținut titlul de doctor în chimie, cu o teză elaborată sub coordonarea acad. Maria Brezeanu. A urmat mai multe specializările postdoctorale la Paris (1991) şi la Gottingen, în calitate de bursier al Fundaţiei „Alexander von Humboldt” (1992-1993).

Din 1984 este cadru didactic în Catedra de chimie anorganică a Facultăţii de Chimie, Universitatea din Bucureşti. Din 1996 a devenit profesor titular, iar din 2019 este profesor emerit. În perioada 2003 – 2019 a fost şef de catedră. Din anul 2021 este directorul Institutului de Chimie Organică şi Supramoleculară „C.D. Neniţescu” al Academiei Române.

Între anii 1994 şi 1996 a fost profesor asociat la Universite du Quebec Montreal, dar a colaborat cu universităţi din Europa şi America de Sud în calitate de visiting professor. Direcţiile sale de cercetare sunt chimie metalosupramoleculară; inginerie cristalină; magnetism molecular; combinaţii complexe; heteropolinucleare; sisteme moleculare şi supramoleculare cu trei purtători de spin diferiţi şi materiale moleculare luminescente.

Mircea Dumitru, candidat la alegerile organizate de Academia Română

Mircea Dumitru este vicepreşedinte la Academia Română, ales 2022, preşedinte al Secţiei de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie (din 2021). Este director al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” (2021-2025).

Între 1980 şi 1985, a urmat studii universitare la Facultatea de istorie-filosofie a Universităţii din Bucureşti. În 1998 a obținut titlul de doctor al Facultăţii de filosofie, Universitatea din Bucureşti, cu o teză în domeniul filosofiei limbajului. În acelaşi an a obținut și titulatura de Ph.D. al Tulane University, New Orleans, Louisiana, SUA în domeniul logicii modale şi al filosofiei matematicii.

În perioada 2011 – 2014 a deţinut funcţia de preşedinte al European Society of Analytic Philosophy, iar în perioada 2017 – 2020 a fost preşedinte al International Institute of Philosophy. A deţinut funcţia de preşedinte al Balkan Universities Association în anii 2019 – 2020.

Mircea Dumitru a fost în perioada iulie 2016 – ianuarie 2017. Domeniile sale de cercetare – logica filosofică, metafizica, filosofia limbajului.