Alergiile, tot mai costisitoare pentru români. Cât ajungi să plătești, de fapt, pentru un diagnostic corect

Ana Beatrice
20 apr. 2026, 10:53
Sursă foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce devine alergia o povară atât de grea pentru pacienți
  2. Se poate simplifica tratamentul alergiilor în viitor

Un diagnostic ar trebui să fie un pas simplu și firesc. Pentru românii care suferă de alergii, însă, acest proces devine adesea complicat și costisitor. Tot mai mulți pacienți ajung să treacă pe la mai mulți specialiști, fără o direcție clară. Asta înseamnă timp pierdut și cheltuieli suplimentare. Medicii spun însă că această realitate s-ar putea schimba, odată cu simplificarea accesului la investigații și tratamente.

De ce devine alergia o povară atât de grea pentru pacienți

„Atunci când am aflat costul, doamna doctor mi-a spus: «E ca o rată pe care tu o dai în fiecare lună timp de 3 ani de zile»”, a povestit un pacient pentru Observator News.

Obținerea unui diagnostic și a tratamentului potrivit este, de multe ori, un proces complicat. Pacienții ajung să meargă de la medicul de familie la ORL, apoi la pneumolog sau alergolog, parcurgând un traseu lung, obositor și fără o direcție clară. Pe lângă timpul pierdut, costurile cresc rapid. Aproximativ 4.000 de lei pe an sunt cheltuiți doar pentru investigații. Cu tratamentul inclus, suma poate ajunge chiar și la 6.000 de lei.

„Trebuie să traverseze cu povara costului tratamentului și povara bolii. Și stima de sine, pentru că majoritatea spun «e doar o alergie, ce e așa grav?». Dar atunci când un copil nu poate să participe la serbare la grădi pentru că a fost făcută în aer liber, atunci suferi și tu ca părinte, suferă și copilul”, a spus o pacientă pentru sursa menționată.

Medicii spun că, deși traseul pare complicat, el urmează o logică medicală. Pacientul ar trebui să înceapă cu medicul de familie, care îl poate ghida apoi către specialiștii potriviți, în funcție de caz.

Se poate simplifica tratamentul alergiilor în viitor

Medicii vor o schimbare clară a modului în care funcționează sistemul în prezent, astfel încât pacienții să ajungă mai ușor la tratament.În viitor, soluțiile ar putea include compensarea medicamentelor și acces gratuit la analize pentru copii și vârstnici. Astfel, presiunea financiară ar putea fi redusă semnificativ.

„Niciun tratament nu este atât de eficient încât să ia o singură pastiluță și simptomele să dispară complet și să nu mai apară niciodată. E nevoie de răbdare. E nevoie de cooperare în modul în care se administrează medicamentele. În modul în care se respectă indicațiile medicului în ce privește doza, tipul de medicament, durata acestuia, frecvența cu care se administrează, astfel încât încet, încet simptomele să dispară. Și chiar după dispariția acestora tratamentul trebuie prelungit conform indicațiilor specialistului.”, a precizat Luca Ghionaru, medic primar, Medicina de Familie.

În același timp, cea mai eficientă armă rămâne prevenția. Alergiile nu sunt prezente de la naștere și pot apărea chiar și la vârsta adultă. Dacă nu sunt depistate și tratate la timp, pot evolua dintr-o problemă aparent minoră într-o afecțiune cronică.

