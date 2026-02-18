B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Alertă alimentară! Acest produs, retras din magazinele Lidl după descoperirea unor nereguli / UPDATE: Punctul de vedere transmis de companie

Alertă alimentară! Acest produs, retras din magazinele Lidl după descoperirea unor nereguli / UPDATE: Punctul de vedere transmis de companie

Ana Maria
18 feb. 2026, 16:48
Alertă alimentară! Acest produs, retras din magazinele Lidl după descoperirea unor nereguli / UPDATE: Punctul de vedere transmis de companie
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce produse au fost retrase din magazinele Lidl
  2. Un produs a fost retras din Lidl! Ce trebuie să facă persoanele care l-au cumpărat
  3. De ce sunt periculoase pesticidele neautorizate

UPDATE: Compania Lucsor Impex SRL a transmis un punct de vedere pe care îl redăm, integral, mai jos:

„Lucsor Impex SRL informează publicul și partenerii comerciali că procedura de rechemare a unor loturi de stafide „Furnicuța” a fost inițiată ca urmare a propriilor controale interne de calitate, desfășurate în cadrul programului permanent de autocontrol al companiei.

În urma acestor verificări proactive, au fost identificate urme de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană. Din responsabilitate față de consumatori și în deplină transparență față de autorități și parteneri, compania a decis retragerea voluntară a produselor vizate și a notificat imediat instituțiile competente.

Siguranța consumatorilor reprezintă prioritatea principală a Lucsor Impex SRL. Sistemele interne de control sunt concepute tocmai pentru a detecta rapid orice potențială neconformitate și pentru a permite intervenția promptă, înainte ca aceasta să poată genera riscuri.

Compania colaborează în continuare cu autoritățile și cu partenerii comerciali pentru finalizarea eficientă a procedurii de rechemare și retragere și rămâne angajată să mențină cele mai înalte standarde de siguranță și calitate pentru produsele pe care le comercializează.”

Știrea inițială

Produs retras din Lidl! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, miercuri, retragerea unor loturi de stafide „Furnicuța” din magazinele Lidl din România. Măsura a fost luată în urma analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, care au indicat prezența unor pesticide neautorizate în Uniunea Europeană.

Ce produse au fost retrase din magazinele Lidl

Potrivit ANSVSA, firma Lucsor Impex SRL a inițiat rechemarea produsului „Stafide Furnicuța”, provenit din Uzbekistan și ambalat în România. Sunt vizate loturile B115D126 și B120D126, distribuite în magazine Lidl din Alba Iulia, Cugir, Aiud, Blaj și Sebeș.

ANSVSA informează publicul că Lucsor Impex SRL a iniţiat rechemarea unor loturi de stafide ‘Furnicuţa’. Detalii produs: Stafide ‘Furnicuţa’; origine: Uzbekistan; ambalator: Lucsor Impex SRL. Loturi vizate: B115D126 şi B120D126. Siguranţa produselor pe care le comercializăm este prioritatea noastră. În urma rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, s-a depistat prezenţa unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană: Chlorpyrifos şi Profenofos”, a transmis ANSVSA, miercuri, cu privire la produsul retras.

Substanțele menționate, Chlorpyrifos și Profenofos, sunt interzise la nivel comunitar, potrivit reglementărilor adoptate în cadrul Uniunea Europeană privind siguranța alimentară.

Un produs a fost retras din Lidl! Ce trebuie să facă persoanele care l-au cumpărat

Autoritățile recomandă consumatorilor să nu consume stafidele din loturile menționate. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost achiziționate, iar contravaloarea va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

De ce sunt periculoase pesticidele neautorizate

Reziduurile de pesticide interzise pot reprezenta un risc pentru sănătate, motiv pentru care legislația europeană impune limite stricte și interdicții clare privind utilizarea anumitor substanțe.

În astfel de situații, rechemarea preventivă este o măsură standard menită să protejeze consumatorii și să limiteze eventualele efecte negative.

Autoritățile continuă monitorizarea cazului și recomandă populației să verifice cu atenție lotul produsului înainte de consum.

