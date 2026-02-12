B1 Inregistrari!
Aer greu de respirat în județul Călărași, după noi depășiri alarmante. Ce arată măsurătorile recente privind hidrogenul sulfurat

Iulia Petcu
12 feb. 2026, 19:04
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce au revenit autoritățile cu măsurători în Ciulnița
  2. Ce au arătat măsurătorile 
  3. Cât de periculos este hidrogenul sulfurat pentru populație

Autoritățile de mediu au reluat verificările privind calitatea aerului în comuna Ciulnița, județul Călărași, după noi reclamații venite din partea locuitorilor. Mirosul persistent, descris ca fiind înțepător, a reaprins temerile legate de posibile efecte asupra sănătății publice.

De ce au revenit autoritățile cu măsurători în Ciulnița

Autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Călărași, structură aflată în cadrul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), a revenit în teren pentru a doua oară în acest an. Monitorizarea se desfășoară în cartierul nou al comunei, zona indicată constant de localnici ca fiind cea mai afectată.

Decizia a fost luată după apariția unor noi sesizări privind un miros puternic asociat hidrogenului sulfurat, gaz cunoscut pentru caracterul său toxic și inflamabil. Autoritățile spun că intervenția rapidă are rol preventiv, având în vedere istoricul recent al depășirilor semnificative înregistrate anterior.

Ce au arătat măsurătorile 

Datele colectate în perioada 21 ianuarie – 3 februarie 2026 au indicat valori alarmante ale concentrațiilor de hidrogen sulfurat în aer. În mai multe zile, pragurile maxime admise pentru media de 30 de minute au fost depășite chiar și de 20 de ori, iar limita medie zilnică permisă a fost, la rândul ei, depășită.

Situația a determinat autoritățile să reacționeze rapid, mai ales că intervalul dintre cele două campanii de monitorizare este foarte scurt.

„Au trecut mai puțin de 10 zile de la încheierea monitorizării și reluăm măsurătorile, tot ca urmare a sesizărilor, pentru a preveni eventualele situații de risc”, au transmis specialiștii ANMAP, potrivit Digi24.

Cât de periculos este hidrogenul sulfurat pentru populație

Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor, care conține sulf și este ușor de recunoscut după mirosul specific de ouă stricate. Specialiștii atrag atenția că expunerea pe termen lung poate avea efecte negative asupra organismului, în special asupra sistemului respirator.

În prezent, autoritățile continuă măsurătorile pentru a stabili amploarea fenomenului și necesitatea unor măsuri suplimentare. Până acum, nu au fost făcute publice informații clare privind sursa exactă a poluării

