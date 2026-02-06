B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alertă în România! Deținut periculos, dat în urmărire după ce nu s-a mai întors la penitenciar. Cine este bărbatul

Alertă în România! Deținut periculos, dat în urmărire după ce nu s-a mai întors la penitenciar. Cine este bărbatul

Ana Maria
06 feb. 2026, 14:59
Alertă în România! Deținut periculos, dat în urmărire după ce nu s-a mai întors la penitenciar. Cine este bărbatul
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Cine este deținutul considerat periculos dat în urmărire de poliție
  2. Deținut considerat periculos, de negăsit. De ce nu s-a mai întors la penitenciar la termen
  3. Unde îl caută poliția și ce măsuri au fost luate

Autoritățile din județul Giurgiu sunt în stare de alertă, după ce un deținut considerat periculos nu s-a prezentat la termenul stabilit pentru revenirea în penitenciar. Bărbatul beneficia de o întrerupere temporară a executării pedepsei, acordată de instanță din motive medicale, însă termenul limită a expirat vineri, fără ca acesta să se mai întoarcă.

Cazul a declanșat un amplu proces de căutare, mai ales că există temeri că fugarul ar putea încerca să părăsească țara prin punctele de trecere a frontierei din zonă.

Cine este deținutul considerat periculos dat în urmărire de poliție

Potrivit unor informații, este vorba despre un deținut al Penitenciarului Giurgiu, condamnat definitiv la 6 ani și opt luni de închisoare pentru infracțiuni grave, cum ar fi, viol, distrugere și lipsire de libertate.

Surse judiciare spun că acesta ar fi susținut în fața judecătorilor că suferă de afecțiuni care nu pot fi tratate în sistemul medical al penitenciarului, motiv pentru care instanța a aprobat întreruperea pedepsei pentru o perioadă de trei luni, potrivit Antena 3 CNN.

Deținut considerat periculos, de negăsit. De ce nu s-a mai întors la penitenciar la termen

Perioada de întrerupere a executării pedepsei a expirat vineri, iar deținutul avea obligația legală de a se prezenta înapoi la Penitenciarul Giurgiu. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar bărbatul a fost dat urmărire de către poliție.

Între timp, acesta ar fi depus o cerere de prelungire a întreruperii pedepsei, însă, solicitarea nu fusese analizată de instanță până la data limită. Din punct de vedere legal, obligația de a reveni în detenție rămânea valabilă.

Unde îl caută poliția și ce măsuri au fost luate

Forțele de ordine au declanșat căutări extinse în întreg județul Giurgiu, iar verificările au fost intensificate și în zona de frontieră. Surse din anchetă spun că au fost alertate inclusiv structurile care monitorizează punctele de trecere a graniței, în cazul în care bărbatul ar încerca să părăsească țara.

Autoritățile fac apel la cetățeni să nu încerce să intervină dacă îl observă și să anunțe imediat poliția.

Tags:
Citește și...
Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
Eveniment
Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale
Eveniment
Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale
​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
Eveniment
​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
Newsweek: Administratorul Primăriei Sectorului 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri
Eveniment
Newsweek: Administratorul Primăriei Sectorului 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri
Acuzații grave la un liceu din Predeal: un elev susține că a fost împușcat în cap cu un pistol airsoft. Cum răspunde Inspectoratul Școlar
Eveniment
Acuzații grave la un liceu din Predeal: un elev susține că a fost împușcat în cap cu un pistol airsoft. Cum răspunde Inspectoratul Școlar
Patru cetățeni turci judecați pentru focuri de armă în București. Ce roluri au avut în atacurile de anul trecut din centrul Capitalei
Eveniment
Patru cetățeni turci judecați pentru focuri de armă în București. Ce roluri au avut în atacurile de anul trecut din centrul Capitalei
Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un spital oncologic: Profitul va fi folosit pentru tratarea cazurilor sociale
Eveniment
Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un spital oncologic: Profitul va fi folosit pentru tratarea cazurilor sociale
Salvați Copiii cere reguli dure pentru platforme de socializare. Ce măsuri propune pentru protejarea minorilor
Eveniment
Salvați Copiii cere reguli dure pentru platforme de socializare. Ce măsuri propune pentru protejarea minorilor
Studenții reclamă lipsa de dialog cu premierul pe tema austerității în educație. Ce solicitări au fost transmise Guvernului
Eveniment
Studenții reclamă lipsa de dialog cu premierul pe tema austerității în educație. Ce solicitări au fost transmise Guvernului
Traficul din Iași, gestionat de inteligența artificială. Dronele vor schimba culoarea semaforului
Eveniment
Traficul din Iași, gestionat de inteligența artificială. Dronele vor schimba culoarea semaforului
Ultima oră
17:21 - Cristian Chivu dă lovitura la Inter Milano: noul contract, în cifre. Ce salariu uriaș va încasa
17:11 - Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie
17:00 - ÎCCJ, condusă de Lia Savonea, l-a certat pe Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă către CCR. Ce i-a cerut premierului
16:41 - Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
16:31 - Eurovision 2026. 68 de melodii concurează pentru finala Selecţiei Naţionale
16:24 - Viktor Orban, comparat cu Călin Georgescu. Liderul opoziției din Ungaria îl acuză că imită „schema” fostului candidat la prezidențialele din România
16:00 - Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale
15:55 - ​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
15:51 - Radu Miruță a trimis Corpul de Control la Steaua: Bugetul e de 32 de milioane de euro. Nu prea se generează venit, dar se consumă foarte mult (VIDEO)
15:42 - Obsesia pentru feng shui a dus la accidente rutiere: Motivul bizar pentru care o femeie tot muta oglinda rutieră