Autoritățile din județul Giurgiu sunt în stare de alertă, după ce un deținut considerat periculos nu s-a prezentat la termenul stabilit pentru revenirea în penitenciar. Bărbatul beneficia de o întrerupere temporară a executării pedepsei, acordată de instanță din motive medicale, însă termenul limită a expirat vineri, fără ca acesta să se mai întoarcă.

Cazul a declanșat un amplu proces de căutare, mai ales că există temeri că fugarul ar putea încerca să părăsească țara prin punctele de trecere a frontierei din zonă.

Cine este deținutul considerat periculos dat în urmărire de poliție

Potrivit unor informații, este vorba despre un deținut al Penitenciarului Giurgiu, condamnat definitiv la 6 ani și opt luni de închisoare pentru infracțiuni grave, cum ar fi, viol, distrugere și lipsire de libertate.

Surse judiciare spun că acesta ar fi susținut în fața judecătorilor că suferă de afecțiuni care nu pot fi tratate în sistemul medical al penitenciarului, motiv pentru care instanța a aprobat întreruperea pedepsei pentru o perioadă de trei luni, potrivit .

Deținut considerat periculos, de negăsit. De ce nu s-a mai întors la penitenciar la termen

Perioada de întrerupere a executării pedepsei a expirat vineri, iar deținutul avea obligația legală de a se prezenta înapoi la Penitenciarul Giurgiu. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar bărbatul a fost dat urmărire de către poliție.

Între timp, acesta ar fi depus o cerere de prelungire a întreruperii , însă, solicitarea nu fusese analizată de instanță până la data limită. Din punct de vedere legal, obligația de a reveni în detenție rămânea valabilă.

Unde îl caută poliția și ce măsuri au fost luate

Forțele de ordine au declanșat căutări extinse în întreg județul Giurgiu, iar verificările au fost intensificate și în zona de frontieră. Surse din anchetă spun că au fost alertate inclusiv structurile care monitorizează punctele de trecere a graniței, în cazul în care bărbatul ar încerca să părăsească țara.

Autoritățile fac apel la cetățeni să nu încerce să intervină dacă îl observă și să anunțe imediat poliția.