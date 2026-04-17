Alertă în Galați! Grenadă defensivă găsită între blocuri, ridicată de urgență de pirotehniști

Ana Beatrice
17 apr. 2026, 09:48
Sursa Foto: ISU Galați
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat, de fapt, în zona IREG din Galați
  2. Ai găsit un obiect suspect? Iată cum trebuie să procedezi

Alertă neobișnuită într-un cartier din Galați! O grenadă defensivă a fost găsită vineri dimineață între blocuri, pe bulevardul Siderurgiștilor. Intervenția promptă a echipei pirotehnice din cadrul ISU Galați a dus la ridicarea în siguranță a dispozitivului, informează Agerpres.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în zona IREG din Galați

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu”, intervenția a fost declanșată vineri dimineață în municipiul Galați.

Echipajele au fost trimise pe bulevardul Siderurgiștilor, în zona IREG. Alerta a venit după ce a fost semnalată prezența unui posibil element de muniție neexplodată.

„La locul intervenţiei, specialiştii pirotehnişti au identificat o grenadă defensivă. Aceasta a fost cercetată, ridicată în condiţii de siguranţă şi transportată în vederea depozitării”, a declarat ISU Galaţi, notează sursa menționată.

Ai găsit un obiect suspect? Iată cum trebuie să procedezi

Reprezentanții ISU atrag atenția că astfel de situații pot fi extrem de periculoase și trebuie tratate cu maximă prudență. Cetățenii sunt sfătuiți să nu atingă, să nu lovească și să nu încerce sub nicio formă să deplaseze obiectele suspecte.

Chiar și o simplă manipulare poate declanșa un incident grav. În astfel de cazuri, singura reacție corectă este apelarea de urgență la 112, pentru ca echipele specializate să intervină în siguranță.

Citește și...
