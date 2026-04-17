Alertă neobișnuită într-un cartier din Galați! O grenadă defensivă a fost găsită vineri dimineață între blocuri, pe bulevardul Siderurgiștilor. Intervenția promptă a echipei pirotehnice din cadrul a dus la ridicarea în siguranță a dispozitivului, informează Agerpres.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în zona IREG din Galați

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu”, intervenția a fost declanșată vineri dimineață în municipiul Galați.

Echipajele au fost trimise pe bulevardul Siderurgiștilor, în zona IREG. Alerta a venit după ce a fost semnalată prezența unui posibil element de muniție neexplodată.

„La locul intervenţiei, specialiştii pirotehnişti au identificat o grenadă defensivă. Aceasta a fost cercetată, ridicată în condiţii de siguranţă şi transportată în vederea depozitării”, a declarat ISU Galaţi, notează sursa menționată.