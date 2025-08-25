B1 Inregistrari!
Alertă într-un județ din România, după ce mii de pești au fost găsiți morți într-un râu. „Niciodată n-am văzut aşa ceva"

B1.ro
25 aug. 2025, 16:45
Sursă foto simbol: Freepik/ @rawpixel.com

Mii de pești morți au fost găsiți în albia râului Avrig, din judeţul Sibiu. Fenomenul, dar mai ales amploarea lui, i-au luat prin surprindere atât pe localnicii din zonă, cât și pe autorități. A fost deschisă o anchetă și mai multe probe de la fața locului au fost ridicate pentru determinarea cauzei care a dus la moartea peștilor.

Cuprins:

  1. Instituțiile care au fost sesizate cu privire la fenomenul din Avrig
  2. Ce le-au recomandat autoritățile localnicilor
  3. Care ar fi putut cauza fenomenului de pe râul Avrig

Instituțiile care au fost sesizate cu privire la fenomenul din Avrig

Localnicii din Avrig au fost cei care au descoperit fenomenul și tot ei au alertat autoritățile.

„Eu, așa ceva n-am mai văzut!. Atâția pești morți, pe râu, n-am mai văzut niciodată. Deci, tot râul, începând de sus… până la podul Olt sunt doar peşti. Şi pe o parte, și pe alta și sunt bucăți mici, sunt bucăți mari. Așa ceva n-am putut să văd niciodată. Sunt sute şi mii de peşti morţi. Nici nu ştiu cine ar putea să facă lucrul acesta: să omoare sute şi mii de peşti”, a spus un localnic, pentru Antena 3.

Reprezentanţii primăriei au trimis sesizări la Apele Române şi la Garda de Mediu. De la fața locului, au fost ridicate probe din apă, dar şi câteva exemplare de peşti pentru a fi făcute verificări.

Am trimis imediat un echipaj de la Poliția Locală pentru a face verificări și, după ce acestea s-au confirmat, am anunțat reprezentanții Apelor Române. La fața locului s-au deplasat aceștia, împreună cu echipaje de la Poliție și de la Garda de Mediu, deoarece pentru noi este o prioritate protejare a mediului și a sănătății publice. Vom urmări desfășurarea anchetei și vom sprijini instituțiile abilitate”, a declarat Lidia Bădilă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Orașului Avrig.

Ce le-au recomandat autoritățile localnicilor

Până la finalizarea cercetărilor, autorităţile îi sfătuiesc pe oameni să nu consume peștii găsiți la suprafața apei. Însă, unii localnici ignoră avertismentele și riscul la care s-ar putea expune mâncând peștii și profită din plin de situația de pe râul Avrig.

Care ar fi putut cauza fenomenului de pe râul Avrig

În prezent, specialiștii i-au în calcul două ipoteze: poluarea apei cu substanțe chimice sau sufocarea din cauza temperaturilor extrem de ridicate din ultima perioadă.

