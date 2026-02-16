Alertă în Sibiu! Un nou caz pune pe jar locuitorii din județul Sibiu. Un urs a fost văzut în zona Parcului Industrial din Șelimbăr. Acest lucru a determinat autoritățile să emită imediat un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert, potrivit .

Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, situația a fost raportată printr-un apel la 112, iar echipele de intervenție s-au mobilizat rapid.

Alertă în Sibiu! Unde a fost văzut ursul

Prezența animalului sălbatic a fost semnalată luni seara în apropierea Parcului Industrial din Șelimbăr, zonă tranzitată frecvent atât de angajați, cât și de localnici.

Sesizarea a fost făcută la 112, iar la fața locului a fost direcționat un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile necesare în cazul unei eventuale intervenții.

Conform Agerpres, autoritățile au reacționat prompt pentru a preveni orice incident.

Alertă în Sibiu! Ce avertisment au transmis autoritățile prin RO-Alert

Pentru a evita situațiile periculoase, populația din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, transmis pe telefoanele mobile ale cetățenilor.

„A fost semnalată prezenţa unui urs în Şelimbăr, zona Parc Industrial.

Păstraţi distanţa faţă de animal şi nu încercaţi să vă fotografiaţi cu acesta sau să îl hrăniţi. Fără să vă expuneţi pericolului protejaţi animalele din gospodărie”, se arată în mesajul RO-Alert transmis populației de către autorităţi.

Recomandările sunt clare. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de animal, să nu încerce să îl fotografieze și să își protejeze animalele din gospodării, fără a se expune pericolului.

Cât de frecvente sunt astfel de alerte în județul Sibiu

În ultima perioadă, în zonele locuite au devenit tot mai frecvente, pe fondul extinderii habitatului și al căutării hranei. Autoritățile reamintesc că în astfel de situații este esențială calmarea populației și respectarea strictă a indicațiilor primite prin sistemul RO-Alert.

Ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu un urs

Autoritățile și specialiștii în fauna sălbatică recomandă câteva măsuri clare în cazul unei întâlniri cu un urs:

Nu te apropia și nu încerca să fotografiezi animalul

Nu alerga – mișcările bruște îl pot provoca

Păstrează-ți calmul și retrage-te încet, fără să întorci spatele

Evită contactul vizual direct prelungit

Fă-te auzit, vorbește calm și rar

Dacă te afli într-o mașină, rămâi în interior și nu coborî

În niciun caz nu trebuie hrănit animalul, deoarece acest lucru îl poate determina să revină în zonele locuite.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să sune imediat la 112 dacă observă un urs în apropierea locuințelor sau a zonelor circulate.