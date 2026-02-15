Momente tensionate au fost înregistrate în municipiul Galați, după ce un obiect suspect a fost descoperit în apropierea gării, declanșând o intervenție amplă a autorităților. Descoperirea a generat panică, iar zona a fost rapid izolată pentru a elimina orice risc asupra populației.

Cum a fost descoperit obiectul suspect din fața gării

Incidentul a fost semnalat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02:30, când un bărbat a observat un obiect metalic periculos și a sunat imediat la numărul unic de urgență. Autoritățile au intervenit rapid, iar perimetrul din fața gării a fost împrejmuit pentru a preveni accesul civililor. Prezența grenăzii a determinat mobilizarea mai multor echipaje, iar zona a rămas sub supraveghere strictă până la finalizarea operațiunii.

La locul descoperirii au intervenit echipaje ale , polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Galați, dar și agenți ai Poliției Transporturi. Jandarmii au asigurat paza obiectului suspect pe parcursul nopții, până la sosirea specialiștilor pirotehniști. Măsurile au fost luate pentru a garanta siguranța călătorilor și a personalului feroviar, într-o zonă intens circulată chiar și în timpul nopții.

Ce au stabilit pirotehniștii în urma verificărilor

Potrivit reprezentanților ISU Galați, obiectul a fost analizat de echipajul , care a confirmat natura periculoasă a descoperirii. „În urma cercetărilor efectuate, specialiștii au identificat un element de muniție rămas neexplodat, respectiv o carcasă de grenadă”, se arată în comunicatul oficial transmis de autorități.

a fost ridicată în siguranță, transportată și depozitată conform procedurilor, urmând să fie distrusă ulterior într-un poligon special amenajat.

Polițiștii de la Transporturi Galați au deschis o anchetă pentru a stabili cum a ajuns elementul de muniție în fața gării și dacă există persoane responsabile. Autoritățile subliniază că astfel de descoperiri pot reprezenta un pericol major și cer populației să evite orice contact cu obiecte metalice suspecte. Cetățenii sunt sfătuiți să nu le atingă sau deplaseze și să anunțe imediat autoritățile prin 112, relatează Digi24.