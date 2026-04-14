Ana Maria
14 apr. 2026, 08:27
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Alertă la granița României. De ce au primit oamenii din Tulcea un nou mesaj RO-ALERT
  2. Alertă la granița României. Cum au intervenit autoritățile române
  3. Câte incidente au fost înregistrate până acum la granița României
  4. Câte mesaje RO-ALERT au fost trimise de la începutul războiului

Alertă la granița României. Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost din nou avertizați în cursul nopții de luni spre marți, după ce autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pe fondul situației tensionate generate de războiul din Ucraina. În paralel, două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru a supraveghea activitatea dronelor aflate în apropierea graniței României.

Alertă la granița României. De ce au primit oamenii din Tulcea un nou mesaj RO-ALERT

Alerta a fost transmisă în jurul orei 3:48, iar populația a fost informată despre riscul ca obiecte din spațiul aerian să cadă pe teritoriul României. Oamenii au primit și recomandări clare privind măsurile de autoprotecție, în contextul intensificării atacurilor din apropierea graniței.

Alertă la granița României. Cum au intervenit autoritățile române

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că două aeronave F-16 au fost mobilizate rapid pentru a monitoriza situația din aer.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 4:45.”, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

Câte incidente au fost înregistrate până acum la granița României

Potrivit datelor oficiale transmise de MApN, de la începutul conflictului din Ucraina au avut loc numeroase incidente în apropierea graniței româno-ucrainene. În total, în timpul atacurilor din zonă, au fost consemnate 21 de situații în care drone utilizate de Rusia au pătruns în spațiul aerian al României, potrivit Știripesurse.

În plus, autoritățile au identificat 41 de cazuri în care fragmente provenite de la aceste aparate au căzut pe teritoriul național, cele mai multe în nordul județului Tulcea.

Câte mesaje RO-ALERT au fost trimise de la începutul războiului

De la debutul războiului din Ucraina, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis peste 70 de mesaje RO-ALERT în patru județe din România. Cele mai multe dintre acestea au vizat populația din Tulcea, aflată în imediata apropiere a zonelor afectate de atacuri.

