Mii de locuințe din România au rămas fără curent electric pentru perioade îndelungate de timp din cauza vântului puternic, iar în unele zone nu există încă un termen estimat pentru remedierea situației. Cele mai afectate județe sunt Prahova, Buzău și Brăila, potrivit G4Media.

Mii de locuințe au rămas fără curent electric. Cum arată situația în Prahova, Buzău și Brăila

Situația este deosebit de gravă în Prahova, unde aproximativ 20 de localități sunt afectate. Conform datelor distribuitorului de energie, în cazul a 12 avarii, termenul de remediere este „indisponibil”, iar în unele zone curentul a fost întrerupt chiar și peste 12 ore. Autoritățile atrag atenția că acest blackout prelungit poate avea consecințe serioase, în special pentru persoanele dependente de aparate medicale sau de sisteme de încălzire electrică, mai ales în contextul temperaturilor scăzute.

O situație similară este înregistrată în județul Buzău, unde 10 localități au rămas fără curent electric, fără a fi comunicat un interval clar pentru remediere. În Brăila, vântul puternic a provocat întreruperi în două localități, iar echipele de intervenție acționează pentru a identifica și repara avariile.

Distribuitorii de energie precizează că întreruperile sunt accidentale și cel mai probabil au fost provocate de rafalele puternice de vânt care au doborât copaci peste liniile electrice. Efectele acestor avarii s-au extins și asupra alimentării cu apă, potrivit .

Cum a fost afectată alimentarea cu apă în Prahova

Hidro Prahova a anunțat că, din cauza lipsei energiei electrice la Stația de Tratare Voila, Stația de Pompare Doftana și Bazinul Muscel, întreg municipiul Câmpina a rămas . „Reluarea furnizării apei depinde de remedierea avariei de către furnizorul de energie electrică”, se arată într-un comunicat oficial al companiei.

În ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul ISU Prahova au intervenit în 36 de cazuri pentru degajarea copacilor căzuți, în localități precum Azuga, Sinaia, Ploiești, Câmpina, Breaza, Slănic, Valea Doftanei sau Măneciu. Din fericire, niciunul dintre aceste evenimente nu s-a soldat cu victime, iar echipele au acționat pentru eliberarea carosabilului și îndepărtarea copacilor căzuți pe garduri sau firele de curent.