Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj legat de combaterea evaziunii fiscale. El a spus că România nu poate discuta serios despre acest fenomen fără să abordeze problema celor peste 460.000 de firme inactive, care funcționează ca paravan pentru fraude și operațiuni ilicite.
În cadrul unui videoclip postat pe pagina de Facebook a lui Alexandru Nazăre, acesta și-a exprimat dorința de a se lupta cu firmele care nu sunt în legalitate. Ministrul a declarat că astfel de firme care nu declară corect activitatea vor fi radiate și lichidate:
„Nu este corect pentru contribuabilul care își respectă obligațiile fiscale să existe atâtea companii care rămân sub radar și desfășoară activități evazioniste.
Scoatem la suprafață toate aceste firme: în termen de o lună până la trei luni, vor fi obligate fie să-și declare din nou activitatea și să intre în legalitate, fie vor fi dizolvate, lichidate și radiate.
Trebuie să punem ordine, mai ales pentru cei care se comportă corect”, a declarat Nazare, potrivit Agerpres.
Datele oficiale arată că:
Potrivit Ministrului, Pachetul 2 de măsuri prevede câteva modificări pentru a reduce numărul firmelor inactive: