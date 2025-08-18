B1 Inregistrari!
Aproape jumătate de milion de firme inactive vor fi radiate sau obligate să revină în legalitate. Care este decizia Ministrului Finanțelor

Răzvan Adrian
18 aug. 2025, 20:58
Sursa Foto: Facebook/ Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj legat de combaterea evaziunii fiscale. El a spus că România nu poate discuta serios despre acest fenomen fără să abordeze problema celor peste 460.000 de firme inactive, care funcționează ca paravan pentru fraude și operațiuni ilicite.

Care a fost declarația lui Alexandru Nazare

În cadrul unui videoclip postat pe pagina de Facebook a lui Alexandru Nazăre, acesta și-a exprimat dorința de a se lupta cu firmele care nu sunt în legalitate. Ministrul a declarat că astfel de firme care nu declară corect activitatea vor fi radiate și lichidate:

„Nu este corect pentru contribuabilul care își respectă obligațiile fiscale să existe atâtea companii care rămân sub radar și desfășoară activități evazioniste.

Scoatem la suprafață toate aceste firme: în termen de o lună până la trei luni, vor fi obligate fie să-și declare din nou activitatea și să intre în legalitate, fie vor fi dizolvate, lichidate și radiate.

Trebuie să punem ordine, mai ales pentru cei care se comportă corect”, a declarat Nazare, potrivit Agerpres.

Datele oficiale arată că:

  • Peste 500.000 de firme figurează ca inactive
  • Peste 120.000 dintre ele au datorii de 3.5 miliarde de lei
  • Aproximativ 300.000 de firme sunt inactive de peste 5 ani

Ce prevede Pachetul 2 de măsuri

Potrivit Ministrului, Pachetul 2 de măsuri prevede câteva modificări pentru a reduce numărul firmelor inactive:

  • Criterii noi privind declararea inactivității unei firme, precum lipsa unui cont bancar și nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal
  • Limitarea perioadei în care o firmă poate rămâne inactivă: maxim 1 an pentru inactivitate fiscală și 3 pentru inactivitate voluntară
