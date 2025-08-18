Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj legat de combaterea evaziunii fiscale. El a spus că România nu poate discuta serios despre acest fenomen fără să abordeze problema celor peste 460.000 de firme inactive, care funcționează ca paravan pentru fraude și operațiuni ilicite.

Cuprins:

Care a fost declarația lui Alexandru Nazare

Ce prevede Pachetul 2 de măsuri

În cadrul unui videoclip postat pe pagina de Facebook a lui Alexandru Nazăre, acesta și-a exprimat dorința de a se lupta cu firmele care nu sunt în legalitate. Ministrul a declarat că astfel de firme care nu declară corect activitatea vor fi radiate și lichidate:

„Nu este corect pentru contribuabilul care își respectă obligațiile fiscale să existe atâtea companii care rămân sub radar și desfășoară activități evazioniste.

Scoatem la suprafață toate aceste firme: în termen de o lună până la trei luni, vor fi obligate fie să-și declare din nou activitatea și să intre în legalitate, fie vor fi dizolvate, lichidate și radiate.

Trebuie să punem ordine, mai ales pentru cei care se comportă corect”, a declarat Nazare, potrivit .

Datele oficiale arată că:

Peste 500.000 de firme figurează ca inactive

Peste 120.000 dintre ele au datorii de 3.5 miliarde de lei

Aproximativ 300.000 de firme sunt inactive de peste 5 ani

Ce prevede Pachetul 2 de măsuri

Potrivit Ministrului, Pachetul 2 de măsuri prevede câteva modificări pentru a reduce numărul firmelor inactive: