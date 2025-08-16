Alexandru Nazare, în urma deciziei Fitch de a menține ratingul României: Reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului pentru consolidare fiscală

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat decizia agenției de rating Fitch de a menține ratingul de țară al României, subliniind importanța acestei hotărâri pentru stabilitatea economică și pentru percepția investitorilor.

„Decizia Fitch, într-un context fiscal și bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscală față de partenerii externi, cât și pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice”, a declarat ministrul Alexandru Nazare, conform unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

De asemenea, Ministerul Finanțelor precizează că menținerea calificativului de țară în categoria recomandată investițiilor „este crucială pentru România”, întrucât influențează în mod pozitiv costurile de finanțare și interesul investitorilor pentru titlurile de stat.

Agenția internațională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri seară, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, evitând astfel o retrogradare a calificativului de țară. Fitch a explicat că menținerea ratingului a fost sprijinită de „statutul României de membru al Uniunii Europene și de intrările de capital de la Uniunea Europeană care susțin convergența reală a veniturilor și finanțarea externă, precum și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță.”

În ceea ce privește perspectivele macroeconomice, agenția prognozează o creștere a economiei românești de 0,7% în 2025 și de aproximativ 1,2% în 2026-2027, ritm susținut de absorbția fondurilor europene și de redresarea zonei euro. Totodată, Fitch a avertizat că lipsa unei consolidări fiscale suficiente ar putea conduce la înrăutățirea ratingului, însă o reducere susținută a deficitului și a datoriei externe ar putea duce la îmbunătățirea perspectivei.

Decizia Fitch vine după ce, în luna iulie, și agenția de rating Standard & Poor’s a menținut ratingul României, invocând politicile de echilibrare bugetară promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.