Alexandru Rafila, despre asistenta care a lansat acuzațiile cu privire la decesele de la Spitalul Sf. Pantelimon: „În sesiszare nu este identificată, nu are nume. Am îndoieli în ceea ce privește această situație”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a pus la îndoială acuzațiile lansate de asistenta care susține că în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Sf. Pantelimon din București nu ar fi fost tratați corect, transmite .

Alexandru Rafila, despre asistenta respectivă: „În sesiszare nu este identificată, nu are nume”

Ministrul Sănătății a precizat că decizia de a trimite Corpul de Control la Spitalul Sf. Pantelimon a fost luată înainte de acuzațiile lansate de asistentă.

„Am mai avut o sesizare din partea directorului de îngrijiri al acestui spital la începutul săptămânii. Ca urmare a acestei sesizări, care se referea la alte probleme legate de chestiuni administrative interne de la spital, eu am decis să trimit Corpul de Control, care va merge mâine dimineaţă (n.r. – vineri)”, a declarat Alexandru Rafila, joi, la Digi 24.

„Între timp, conducerea spitalului a fost sesizată de acelaşi director de îngrijiri că ar fi primit o informaţie de la o asistentă de pe Secţia de Terapie Intensivă că într-un scurt interval de timp, între 4 – 7 aprilie, s-ar fi înregistrat un număr mare de decese – 20 de decese la pacienţi care nu ar fi fost trataţi corect. Este afirmaţia unei asistente medicale. În sesizare nu este identificată, nu are nume, nu are nimic. (…) Eu am îndoieli în ceea ce priveşte această situaţie, mai ales că discutăm despre un asistent medical care afirmă că medicii nu ar fi administrat tratamentul corect”, a continuat oficialul.