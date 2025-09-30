Odată cu scăderea temperaturile și cu apariția fenomenelor meteo caracteristice toamnei, apare și teama de răceli. Toate astea, împreună cu stresul și odihna mai puțină decât în timpul vacanței, pun la grea încercare sistemul imunitar. Pentru a-l ajuta, este important să consumăm, fie mâncând, fie sub formă de băuturi, alimente bogate în vitamine.

Ce vitamine ajută la un sistem imunitar puternic

Prevenirea răcelilor nu este nici magie, nici noroc, ci rezultatul unei alimentații echilibrate. O imunitate puternică este susținută de vitaminele naturale din alimente: vitamina C, vitamina D, vitaminele A şi E şi cele din complexul B.

Din ce alimente putem lua vitaminele C și D

Vitamina C este responsabilă de stimularea producției de globule albe și totodată, un aliat al organismului împotriva viruşilor. De asemenea, contribuie la reducerea inflamațiilor și, în cazul în care totuși ați contractat o răceală, grăbește procesul de vindecare. Se găsește din abundență în: cătină, citrice, kiwi, ardei gras şi .

Vitamina D, supranumită și vitamina soarelui, are un rol important în activarea celulelor imunitare și acționează ca un scut de protecție împotriva infecțiilor respiratorii. Totodată, este vitală pentru dezvoltarea sănătoasă a și a dinților, și se găsește în alimente precum peștele gras, gălbenușul de ou și lactate.

Ce rol joacă vitamina A și complexul de vitamine B

Vitamina A este responsabilă de sănătatea mucoaselor nazale, care acționează ca bariere de apărare împotriva agenților patogeni. De altfel, are și efect antioxidant și sprijină dezvoltarea vederii. Cantitți impresionante pot fi obținute din consumul de dovleac, morcovi, cartofi dulci şi spanac.

Vitaminele din grupul B, mai exact B6, B9 şi B12, ajută la susținerea metabolismului energetic și contribuie la sănătatea sistemului nervos. Astfel, complexul de vitamine B devine un aliat împotriva stresului, oboselii și în perioadele de refacere de după răceli. B6 se gpsește în banane, cartofi, pui, somon şi ton. B9 poate fi obținut prin consumul de legume verzi, linte şi citrice, iar B12 – din peşte, ouă, lactate şi carne de vită, relatează Observator News.

De unde putem lua vitamina E

Vitamina E, despre care nu se discută la fel de des ca despre alte vitamine, este un puternic antioxidant care luptă pentru protejarea celulelor de stresul oxidativ și totodată, ajută la formarea anticorpilor. Pentru un aport suficient, ajută consumul de nuci, migdale, semințe de floarea-soarelui, avocado şi uleiuri vegetale presate la rece.