Anumite alimente pot fi un obstacol într-o dietă de slăbire, astfel că specialiștii recomandă eliminarea lor. Nutriționiștii recomandă consumul acelor alimente care au un termen de expirare mai scurt.

Cuprins:

Ce arată studiile medicale despre AUP

Cum influențează AUP dietele de slăbire

Ce arată studiile medicale

Un nou , publicat recent în revista Nature Medicine, arată că adulții supraponderali pot pierde mai multe kilograme, în cadrul unei , dacă renunță la anumite alimente. Este vorba despre produsele ultraprocesate (AUP). Cercetarea indică faptul că personele care au făcut acest lucru au slăbit aproape de două ori mai mult în două luni, prin comparație cu cei care nu au făcut-o.

AUP includ mâncărurile care se prepară la cuptorul cu microunde, sucurile carbogazoase, chipsurile și biscuiții ambalați, printre altele. În această categorie pot intra, însă, și produse promovate ca „ ”, după cum susțin unii specialiști.

Dr. Jeffrey Kraft, chirurg bariatric la Hackensack Meridian Palisades Medical Center din New Jersey, a relatat pentru Fox News Digital, că alimentele din categoria ultraprocesate trec prin mai multe procese pentru a fi „stabilizate pentru consum”. El a spus că din acest motiv nu declanșează senzația normală de sațietate. El recomandă celor care doresc să slăbească să-și facă cumpărăturile la raionul cu alimente care expiră repede.

„Alimentele procesate nu sunt alimente naturale. Au trecut printr-o fabrică sau au fost modificate chimic pentru a rezista mai mult pe raft. (…) Sunt aproape întotdeauna combinate cu alte ingrediente nesănătoase, precum sirop de porumb bogat în fructoză, emulgatori și uleiuri hidrogenate. (…) Lucrurile care expiră relativ repede sunt, în general, mai bune pentru sănătate”, a spus Dr. Jeffrey Kraft.

Cum influențează AUP dietele de slăbire

Pierderea în greutate prin consumul de alimente integrale se datorează adesea conținutului lor mai mare de fibre și proteine. Acestea ajută oamenii să se simtă sătui mai mult timp, după cum a explicat Ashlee Carnahan, nutriționist dietetician înregistrat la Henry Ford Health din Detroit. Potrivit spuselor sale, chiar și batoanele proteice pot fi considerate ultraprocesate, însă Carnahan a spus că pot fi consumate ocazional.

„Rețineți că un ou fiert oferă 7 grame de proteine și este cel mai complet aliment integral pe bază de proteine. Întotdeauna încurajez consumul de alimente integrale mai întâi”, a spus Ashlee Carnahan.

Pentru cei care cred că nu au timp să pregătească mese, Carnahan recomandă să se concentreze pe alimente în stare naturală. Este vorba despre mere mere, banane, morcovi, nuci și semințe, unt de arahide natural și iaurt grecesc simplu.

„Toate acestea sunt alimente excelente, care necesită doar puțină planificare și sunt ușor de consumat, cu minimă pregătire. Creșterea treptată a consumului de legume până la 3 căni pe zi și de fructe până la 2 căni pe zi este un punct bun de plecare și susține o dietă sănătoasă în ansamblu. Când consumați alimente procesate, recomand tuturor să citească eticheta – în special să fie atenți la cantitatea totală de zahăr și sodiu. Cu cât este mai mică, cu atât mai bine”, a adăugat ea.