Alimentele ultraprocesate (UPF) ar putea fi mai periculoase pentru sănătate decât se credea, fiind comparate de cercetătorii americani cu țigările, nu cu fructele sau legumele. Potrivit unui raport recent, aceste produse industriale, de la și biscuiți până la băuturile carbogazoase, sunt concepute pentru a stimula dependența și consumul excesiv, ceea ce necesită o reglementare mult mai strictă.

Cum seamănă UPF cu țigările

Studiul realizat de cercetători de la Harvard, Universitatea din Michigan și Universitatea Duke subliniază că atât UPF, cât și țigările sunt produse pentru a acționa rapid asupra circuitelor de recompensă din creier și pentru a încuraja consumul repetitiv, conform The Guardian.

Autorii raportează că procesele de fabricație, precum adăugarea de emulgatori, coloranți sau arome artificiale, urmăresc optimizarea „dozei” și a gustului, similar cu strategia industriei tutunului.

„Cosmetizarea sănătății”, un pericol subtil

Studiul atrage atenția asupra mesajelor de marketing precum „fără zahăr” sau „conținut scăzut de grăsimi”, denumite „cosmetizare a sănătății” (health washing).

Autorii compară această strategie cu filtrele de țigări promovate în anii 1950, care păreau sigure, dar ofereau beneficii minime, întârziind reglementarea și păstrând consumatorii în risc.

Dependența recunoscută de pacienți

Profesorul Ashley Gearhardt, psiholog clinician specializat în dependență, afirmă că pacienții ei recunosc paralela între UPF și țigări.

„Simt că sunt dependent de lucrurile astea, le poftesc – fumam țigări înainte și acum am același obicei, dar cu sucuri și gogoși. Știu că mă omoară, vreau să renunț, dar nu pot”, a declarat Gearhardt.

Lecții din reglementarea tutunului

Autorii recomandă ca lecțiile învățate din politica antitutun, litigii, restricții de marketing și intervenții structurale, să fie aplicate și în cazul alimentelor ultraprocesate.

Scopul este să se mute responsabilitatea de la individ la industria alimentară, protejând sănătatea publică.

Perspective și dezbateri

Cu toate că există asemănări între UPF și tutun, profesorul Martin Warren, director științific la Quadram Institute, avertizează că autorii raportului riscă „să exagereze” în comparații.

Totuși, studiul subliniază necesitatea unor măsuri mai stricte și a unei educații mai bune privind consumul acestor produse.