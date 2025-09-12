B1 Inregistrari!
Alimentul care apare toamna în piețe, este benefic pentru sistemul imunitar, dar te și ajută să slăbești

Alimentul care apare toamna în piețe, este benefic pentru sistemul imunitar, dar te și ajută să slăbești

B1.ro
12 sept. 2025, 09:17
Alimentul care apare toamna în piețe, este benefic pentru sistemul imunitar, dar te și ajută să slăbești
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Ce beneficii promit castanele
  2. Când este sezonul castanelor
  3. Din ce zone provin cele mai multe castane
  4. Ce spun nutriționiștii despre castane  
  5. Cum pot fi gătite castanele
  6. La ce trebuie să fim atenți atunci când alegem castanele
  7. Cât costă un kilogram de castane

Toamna nu este un anotimp bogat doar în fructe și legume, ci și în răceli. Scăderile bruște de temperatură facilitează apariția diverselor afecțiuni, ceea ce înseamnă că trebuie să acordăm un plus de atenție alimentelor pe care le consumăm, activităților pe care le facem, dar și vestimentației pe care o alegem, astfel încât să dăm o mână de ajutor sistemului imunitar vulnerabil.

Ce beneficii promit castanele

Toamna umple tarabele piețelor cu fructe și legume din cele mai variate. Printre acestea se numără și castanele dulci, extrem de populare în populațiile mediteraneene și din Asia. Deși promite o serie de beneficii organismului nostru, acest aliment a fost ignorat de români vreme de ani buni, ori tratat ca simplu obiect de decor.

Însă, situația s-a schimbat acum. Românii, din ce în ce mai receptivi la lucrurile noi,  redescoperă acest produs care nu doar că are un gust plăcut, interesant, ci este un adevărat aliat al sănătății organismului. De asemenea, castanele oferă un plus de energie, vitamine și protecție pentru imunitate.

Când este sezonul castanelor

Castanele încep să se coacă în România și implicit, să apară pe tarabe, de la sfârșitul lunii septembrie și până în noiembrie. De multe ori, culegătorii le aduc direct în piețele din orașele apropiate.

Din ce zone provin cele mai multe castane

Cel mai des, castanii se găsesc în zonele de deal și de munte, din zone precum Maramureș, Caraș-Severin sau Hunedoara. Castanele se pot găsi fie în piețe, acolo unde sunt aduse, deseori, direct de către culegători, dar și în supermarketuri, adesea importate din Italia, Grecia sau Turcia. Cei dornici de o activitate de toamnă relaxantă, în natură, pot să-și culeagă singuri castanele din pădure.

 

 

Ce spun nutriționiștii despre castane  

Nutriționiștii subliniază că, deși pot fi similare la gust, castanele sunt diferite de nuci, alune sau alte oleaginoase. Sunt bogate în vitamine și minerale și, în plus, nu fac glicemia să urce incontrolabil.

„Castanele sunt mai sărace în grăsimi decât alte fructe oleaginoase, dar compensează printr-un conținut ridicat de fibre, vitamine din complexul B și minerale esențiale precum magneziu, potasiu și fier. Ele sunt o sursă de energie de calitate, cu un indice glicemic moderat, ceea ce le face potrivite și pentru persoanele care au nevoie să își țină sub control glicemia”, se arată într-o revistă de specialitate, potrivit Click!.

De asemenea, bogate în antioxidanți, castanele pot reduce inflamația din corp și preveni aapriția unor boli cronice. Fibrele din castane reglează digestia și odate consumate, oferă o senzație de sațietate, o perioadă îndelungată. Tocmai aceste proprietăți îi fac pe specialiștii în nutriție să recomande castanele pe post de gustare, dar și ca un înlocuitor pentru pâine și paste.

Cum pot fi gătite castanele

Castanele nu sunt doar un aliat al imunității, ci și al persoanelor care luptă cu kilogramele în plus. Conținutul crescut de fibre, dar moderat de zahăr, ajută la reducerea apetitului, în timp ce oferă un plus de energie pe tot parcursul zilei.

 „Datorită fibrelor și conținutului scăzut de grăsimi, ele reduc apetitul și oferă o energie constantă, fără fluctuații mari de zahăr în sânge. Consumul moderat poate sprijini pierderea în greutate într-un mod sănătos”, spun specialiștii.

Nu doar că au o gamă largă de beneficii pentru organism, dar pot fi consumate într-o varietate de moduri. Acestea pot fi mâncate ca aliment de sine stătător, coapte în cuptor, dau pot fi transformate în piureuri dulci ori sărate sau în creme pentru prăjituri.

La ce trebuie să fim atenți atunci când alegem castanele

În multe orașe europene, odată cu venirea toamnei, străzile încep să poartă un parfum de castane coapte. Aceste fructe au început să își facă simțită prezența și la noi în țară, în diverse târguri, însă oamenii nu știu întotdeauna cum să aleagă castanele potrivite pentru consum. Acest lucru rezultă într-un gust nu tocmai plăcut și favorizează evitarea alimentului, atât de benefic pentru organism.

Cele proaspete sunt tari, au coaja netedă și lucioasă, fără crăpături sau pete de mucegai. Pot fi păstrate la frigider doar câteva zile, însă își păstrează proprietățile dacă sunt congelate imediat după curățare.

 

Cât costă un kilogram de castane

Prețul castanelor variază în funcție de origine și perioadă. La începutul sezonului, când oferta nu este foarte bogată, prețul lor poate părea piperat. Însă, odată ce producția locală ajunge în piețe, și costurile încep să scadă.

Exemple de prețuri (orientative):

  • castane crude: între 25 și 40 de lei pe kilogram;
  • castane coapte: prețul ajunge la 100 de lei pentru un kilogram.
