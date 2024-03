Alimentul care scade colesterolul. Produce efecte nebănuite în corp

și exercițiile fizice ajută la reducerea nivelul de colesterol din sânge.

Ce este colesterolul

Colesterolul este o moleculă de natură lipidică, insolubilă în apă, care circulă în sânge sub formă de agregate de proteine numite lipoproteine, cum ar fi LDL (Low Density Lipoprotein), respectiv „colesterol rău” sau HDL-C (High Density Lipoprotein), respectiv „colesterol bun”.

Colesterolul devine „inamicul” nostru numărul 1 în cazul unui nivel crescut al acestuia în sânge, în special corelat cu creșterea lipoproteinelor LDL.

Cele mai frecvente situații care duc la excesul de colesterol din sânge sunt:

Sedentarismul

Alimentația bogată în grăsimi

Vârsta – bărbați peste 45 ani și femei peste 55 ani

Fumatul

Ereditatea

Alimentul care scade „colesterolul rău”

Putem ține colesterolul sub control prin consumul de fructe, legume, proteine slabe, fibre (ovăz, semințe de in, fasole, orez, linte, mazăre, orz, secară etc).

„Sunt 3 lucruri la care participă colesterolul pentru a le produce: celule, hormoni și sucuri biliare. Ficatul produce colesterol, care ajunge în cantități mari în sânge. Acesta călătorește în intestin, ca să dizolve grăsimile. După aceea, în intestin, colesterolul are tendința de a le absorbi înapoi. Tu împiedici acest lucru dacă mănânci un aliment cu fibre solubile”, potrivit medicului Mihail Pautov, citat de .

O altă modalitate de a-l ține sub control este reprezentată de consumul de grăsimi nesaturate, provenite în principal din consumul de ulei de măsline. Acesta este alimentul minune care poate duce la scăderea LDL din sânge. Măslinele conțin polifenoli, un grup de agenți antioxidanți care previn oxidarea și împiedică formarea depozitelor de colesterol (LDL) în sânge și care crește nivelul de colesterol bun (HDL).