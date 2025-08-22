Alimentul pe care trebuie să-l scoți din dietă dacă vrei să îți prelungești viața cu aproape 20%

recente indică faptul că reducerea consumului unui anumit și înlocuirea acestuia poate scădea riscul de deces prematur cu aproape 20%.

Cuprins

Despre ce aliment e vorba

Viață prelungită cu aproape 20%

Despre ce aliment e vorba

Cercetătorii de la Harvard Medical School au monitorizat timp de 50 de ani dieta și starea de sănătate a peste 221.000 de americani.

Cercetarea a arătat că persoanele cu un consum ridicat de unt aveau cu 15% mai multe șanse să moară din orice cauză, față de cei care îl consumau în cantități reduse, conform .

Mai mult, un aport ridicat de uleiuri vegetale, precum uleiul de măsline, rapiță sau porumb, a fost asociat cu o sănătate mai bună și cu o longevitate crescută.

Viață prelungită cu aproape 20%

Înlocuirea untului cu uleiuri vegetale reduce riscul de deces cu aproape 20%, arată studiul.

Fiecare creștere de 10 grame/zi de ulei vegetal reduce riscul de deces prin cancer cu 11% și prin boli cardiovasculare cu 6%.

De asemenea, un consum suplimentar de 10 grame/zi de unt a crescut riscul de deces prin cancer cu 12%. Înlocuirea unei cantități de unt cu echivalentul său în ulei vegetal a redus riscul de deces cu 17%.

Dintre cei 221.000 de participanți, 50.932 au decedat pe parcursul studiului: 12.241 din cauza cancerului și 11.240 din cauza bolilor de inimă.

„Acesta este un studiu important care arată că persoanele care aleg să consume unt nu trăiesc la fel de mult ca cele care aleg uleiuri vegetale”, a declarat dr. Tom Sanders, profesor emerit de nutriție și dietetică la King’s College London.