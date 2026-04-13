Alimentul banal de pe masa de Paște care ne face mai deștepți. Explicațiile medicului Alexandru Vlad Ciurea: „Da, ne ajută”

Ana Maria
13 apr. 2026, 12:56
Cuprins
  1. Medicul Vlad Ciurea a dezvăluit care este alimentul care îți ajută creierul
  2. Ce alimente ar trebui evitate pentru o bună funcționare a creierului
  3. Este bine să renunțăm complet la dulciuri?

Deși alimentația este asociată în mod frecvent cu sănătatea fizică, medicul Vlad Ciurea atrage atenția că ceea ce mâncăm influențează direct și activitatea creierului. Există anumite produse care pot susține memoria, concentrarea și capacitatea de învățare, iar unele dintre ele se regăsesc chiar pe masa de Paște.

Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai cunoscuți neurochirurgi din România, a explicat care este alimentul accesibil ce poate stimula activitatea cerebrală și a oferit, totodată, câteva recomandări importante legate de dietă.

Medicul Vlad Ciurea a dezvăluit care este alimentul care îți ajută creierul

Potrivit medicului Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cele mai eficiente produse pentru susținerea funcțiilor cognitive este cacaua. Un ingredient des întâlnit în preparatele tradiționale de Paște, în special în cozonac, cacaua are efecte benefice asupra celulelor nervoase și contribuie la îmbunătățirea memoriei.

Pe lista alimentelor care stimulează creierul se mai regăsesc și ciocolata, cafeaua sau lecitina, produse pe care mulți le consumă cu reținere, dar care, în cantități moderate, pot avea un rol pozitiv asupra funcțiilor cognitive.

„Există o grămadă de stimulatoare a proceselor cerebrale. Toate aceste stimulatoare favorizează învăţarea, şi la şcoală, şi la copilul mic. Toţi ştim, de exemplu, că în sesiune se foloseşte cafeaua în cantitate mare. Da, ne ajută. Ciocolata ne ajută, cacaua ne ajută, stimulează şi ajută.

Sunt câţiva factori majori în învăţare: cafeaua, ciocolata, cacaua şi o alimentaţie raţională, cât mai puţine lucruri de tip grăsimi, sarmale, prăjeli, acele lucruri care încarcă stomacul şi sângele nu mai merge în creier. Apoi, dulce, dar nu zahăr, care este rafinat. Dar dulcele din miere, din fructe, nu prăjiturele însiropate. Trebuie metabolizat uşor acel dulce care dă energie”, a explicat prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, în cadrul unui interviu, potrivit Cancan.

Ce alimente ar trebui evitate pentru o bună funcționare a creierului

Medicul Vlad Ciurea atrage atenția că nu doar ceea ce consumăm contează, ci și ceea ce alegem să evităm. Preparatele grele, bogate în grăsimi sau prăjelile pot încetini activitatea organismului și pot afecta indirect funcțiile cognitive.

Acestea îngreunează digestia și reduc fluxul de sânge către creier, ceea ce poate duce la scăderea capacității de concentrare și a randamentului intelectual.

Este bine să renunțăm complet la dulciuri?

Mulți oameni aleg să elimine dulciurile din alimentație, fie din motive de sănătate, fie pentru a evita probleme precum diabetul sau cariile dentare. Totuși, Alexandru Vlad Ciurea subliniază că această decizie nu este întotdeauna corectă.

Creierul are nevoie de glucide pentru a funcționa eficient, iar dulciurile pot reprezenta o sursă rapidă de energie. Important este tipul acestora și cantitatea consumată.

Cele mai bune variante rămân fructele, mierea sau deserturile preparate în casă, cu un conținut redus de zahăr, care pot susține activitatea cerebrală fără efecte negative asupra sănătății.

