Alimentul surprinzător care îți poate îmbunătăți sănătatea în post! Iată ce descoperire au făcut cercetătorii britanici

În timpul postului Paștelui, mulți credincioși adoptă o bazată exclusiv pe , cu excepția zilelor în care este permis consumul de pește, informează .

Iată care este cel mai sănătos aliment de post

În acest context, specialiștii au identificat un aliment de post cu beneficii importante pentru sănătate, fără aditivi sau alte substanțe artificiale.

Pentru cei care respectă acest obicei religios, există numeroase opțiuni alimentare, de la legume, fructe și cereale până la produse procesate disponibile în magazine. Cu toate acestea, nu toate variantele vegetale sunt la fel de sănătoase. Un studiu realizat de cercetători britanici și publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a analizat 24 de alimente pe bază de plante, evaluând impactul lor asupra organismului.

Rezultatele arată că cele mai benefice alimente de post sunt cele pe bază de mazăre, urmate de produsele din soia și fasole. Pe de altă parte, unele produse procesate, precum burgerii vegetali sau înlocuitorii de carne din tofu și tempeh, oferă mai puține beneficii nutriționale și pot conține ingrediente mai puțin sănătoase.

Dr. Marco Springmann, cercetător la Universitatea Oxford și coordonator al studiului, a subliniat că reducerea consumului de carne și lactate în țările dezvoltate este esențială atât pentru sănătatea populației, cât și pentru protejarea mediului și a biodiversității.

„Reducerea cărnii și a produselor lactate în țările cu venituri mari este esențială pentru limitarea schimbărilor climatice, pierderea biodiversității și îmbunătățirea sănătății”, a declarat Dr. Marco Springmann.