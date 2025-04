Alina Bădic: „Este un context astral mai grav decât contextele războaielor mondiale” (VIDEO)

Astrologul Alina Bădic, ralizatorul emisiunii “360 de grade”, a explicat duminică în emisiunea Talk B1 de ce ar putea avea loc un nou conflict militar sau noi tensiuni pe scena internațională la finalul anului, evenimente diferite față de războiul Rusia-Ucraina:

“Aș vedea un focar de pericol pe undeva pe la sfârșitul acestui an, poate chiar în octombrie. Din punct de vedere al conflictului Rusia-Ucraina, astrologic vorbind, acolo s-a deschis un potențial de maxim, nu are cum, nergetic vorbid. Focarele acestea și-au atins forța. Conflictul Ucraina-Rusia, energetic vorbind, au cam…Mai mult ca sigur va veni din altă parte, o parte care este ascunsă acum și chiar dacă poate că nu e bine să spunem la televizor, dar este de analizat care sunt acele zone ale lumii în care oamenii sunt foate greu de controlat.

Vorbim despre țări în care există o șansă foarte mare să scape lucrurile de sub control pentru că oamenii sunt mai excentrici, mai teribiliști, mai puțin controlabili chiar și de către liderii lor. Acest pericol va viza tot mari puteri ale lumii. Ne uităm de unde a pornit toată forța materialității, care sunt țările responsabile cu această putere a materialității, pentru că tor de acolo se vor face reglaje. În principiu, de la America.

Tot de acolo vor porni lucrurile. Conflictul principal vine dintr-o zonă care din punctul meu de vedere este încă ascunsă. Această iminență a războiului care spuneam că este nimic în comparație cu falsificarea noastră interioară, faptul că nu mai avem timp să ne ocupăm de noi. Chiar și eu observ în ceea ce mă privește că nu mai am timp să mă ocup de mine și sunt foarte obosită. Tot timpul apare ceva care să îți răpească bucuria statului cu tine sau a introspecției sau a lucrurilor care îți aduceau liniște și bucurie. Pe undeva cu toții suntemvictimele și sclavii poftelor. Atunci sigur că da, este pozibil să se schimbe mentalitatea lumii”.

Alina Bădic a avertizat că din punct de vedere astrologic, ne aflăm într-un context astral mai grav decât cel din timpul războaielor mondiale:

“Este un context astral mai grav decât contextele războaielor mondiale, unde chiar dacă au murit foarte mulți oameni nu s-a schimbat atât de mult mentalitatea. Acum se schimbă mentalitatea. Este o transformare la nivel mondial, plutoniană. Să ne imaginăm o sferă de foc care poposește pe un lac înghețat, lacul înghețat fiind politica. Este inevitabil, chiar dacă acum vedem niște crăpături, transformarea deja s-a produs și sunt două planuri diferite: planul nostru, planul uman, cu politicienii, cu tot ceea ce ne înconjoară, cu toate structurile acestea pe care le vedem la televizor și ne înconjoară peste tot, este un plan concret, și este un plan astral care are planurile lui, are gândurile lui, are jocurile lui. Dacă ar fi să spun o singură propoziție aș spune că zarurile au fost deja aruncate”.