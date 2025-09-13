Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 14 – 20 septembrie 2025. Invitatul Alinei Bădic a fost Sorin Dinea.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Pluto, Saturn și Uranus le aduce o mare putere nativilor Berbec. Ei sunt practic cei mai avantajați din punct de vedere al începuturilor. Trebuie să înceapă ceva ce simt ei că li se adresează, ceva consistent, important, nu un lucru banal. Sunt avantajați cei cu har în vorbit, scris, comunicare, negociere. Trebuie să facă ceva să-și reumple bateriile, să le redea adrenalina.

Taur

Taurii trebuie să identifice zona în care sunt obosiți, copleșiți, unde au exagerat cu munca și efortul, iar sufletul lor simte nevoia să facă altceva. Să asculte sufletului, care le va spune ce anume să facă. De asemenea, trebuie să asculte și de înțelepciunea din ei, să reflecteze asupra a ce le face rău și să facă schimbările de rigoare în acel sens.

Gemeni

Gemenii trebuie să primească din Univers acea informație care le deschide foarte multe uși, le oferă viziune. Dar pentru asta trebuie să fie liniștiți, să analizeze, să aibă zile de pauză și relaxare. Atunci, cu siguranță vor primi acea veste de mare ajutor pentru ei. Anumite discuții pot deveni revelatoare, dar trebuie să fie selectivi cu prietenii, cu cine discută.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Disconfort în cadrul unor discuții, dacă nu ridică acele discuții la nivel de filosofie. S-ar putea ca Racii să fie acuzați de anumite lucruri, pe drept sau pe nedrept. Toată măiestria în această ambuscadă emoțională va fi să ridice discuția la nivel de filosofie de viață și să nu fie defensivi. E momentul de reglare de conturi cu familia, prietenii, persoanele apropiate de ei, care vor să-i ajute. Dar ajutorul poate fi însoțit de cuvinte care nu le prea convin Racilor.

Leu

Leii trebuie să înțeleagă un lucru destul de greu pentru ei: mă sacrific eu pentru alții sau se mai sacrifică și alții pentru mine? Discuțiile sunt legate de faptul că le dau eu, ca Leu, ajutor oamenilor sau eu le cer lor ajutorul? Pe Lei îi vizează direct Pluto, aflat în semn opus, pe primul grad. Asta înseamnă că sunt la un început de drum din punct de vedere al unei alchimii/transformări majore.

Fecioară

Pentru Fecioare a venit momentul să le spună tuturor lucruri importante despre ele. Pentru acești nativi e foarte important să-și facă ordine în acte, în finanțe, în prieteni și în tot ce e important în viața lor. Își vor da seama de zona în care lucrurile nu sunt chiar așa de bine puse la punct. Și sănătatea trebuie să fie evaluată, cât muncesc, dacă au vicii.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 14 – 20 septembrie

Balanță

Balanțele vor să facă ceva regal, indiferent ce înseamnă acest lucru. Lor, eclipsa din 21 septembrie le spune: „răsfață-ți sufletul!”. Deci trebuie să facă ceva regal pentru ele: să-și amenajeze casa, să-și completeze garderoba, să-și facă ceva frumos la birou sau o investiție în aspectul lor fizic, de exemplu. Vor să facă ceva care să le mulțumească sufletul, dar de o manieră amplă, consistentă, nu ceva obișnuit.

Scorpion

Aici este vorba despre aceeași schimbare/transformare alchimică precum în cazul Leilor, responsabil fiind tot Pluto. Scorpionii trebuie să-și schimbe fundamental mentalitatea, un mod de viață, fie și a privi lucrurile. Eclipsa le spune Scorpionilor că pot accesa ce li se cuvine, purtând discuții consistente cu oamenii importanți, având acces la informații superioare.

Săgetător

Săgetătorii trebuie să-și evalueze bine și prietenii, și dușmanii. Eclipsa îi va marca foarte puternic. Trebuie să înceapă să facă ceva dintr-o perspectivă total nouă. Eclipsa vine cu foarte multe sugestii pentru ei mai ales în plan profesional, deci trebuie să facă ceva să spargă tiparele.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Foarte mulți Capricorni aleg să renunțe temporar la această asumare care i-a obosit foarte mult, iar eclipsa îi va găsi într-o psotură în care vor dori foarte mult să călătorească. Parcă sunt din nou tineri și pot face ce le trece prin minte. Vor să se relaxeze, să facă lucruri pe care nu și le-au mai permis de mult. E bine să se lase purtați de val, să-și asculte sufletul. Eclipsa e pentru Capricorni ca o revelație – le scoate la suprafață cele mai ascunse gânduri.

Vărsător

Vărsătorii trebuie să-și impună punctul de vedere în anumite situații, dar trebuie să știe și când să le recunoască meritele celorlalți, când să le permită celorlalți să-și impună ei punctul de vedere. Ei trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală. Din neant le apar prietenii, care-i ajută să înțeleagă lucruri importante. Foarte curajoși Vărsătorii în perioada următoare, dispuși să ia decizii contra curentului.

Pești

Peștii vor putea o discuție foarte directă, foarte fermă cu anumite persoane. E interesant pe cine va alege Universul să le spună Peștilor direct, frontal, poate chiar dur – dar nu-i va deranja – acel lucru care le e de mare forță. Poate fi un mentor spiritual, un străin sau partenerul de viață, absolut oricine! E un soi de tensiune care plutește în aer și, când persoana respectivă le va spune acel lucru extrem de important, Peștii vor înțelege și de unde venea această tensiune.