B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire

Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire

Adrian Teampău
18 feb. 2026, 16:36
Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
Sursa Foto: Facebook
Cuprins
  1. Preot în conflict cu Dumnezeu
  2. Studenta a decis să pună punct relației toxice

Un preot dintr-o comună de lângă municipiul Dej, județul Cluj, a fost pus sub acuzare pentru hărțuire, după ce și-a tracasat fosta amantă. Autoritățile au emis un ordin de protecție pe numele său și i-au montat o brățară de monitorizare.

Preot în conflict cu Dumnezeu

Omul Bisericii a încălcat porunca a 7-a chiar în același timp în care pretindea că-l slujește pe Dumnezeu. Timp de patru ani el a avut o relație extraconjugală cu o tănără studentă. Povestea a ajuns în instanță, însă, fiind poate și o pedeapsă a Tatălui Ceresc, nemulțumit de felul în care era slujit de un biet preot.

Bărbatul a fost acuzat că a hărțuit-o și-a amenințat fosta amantă după ce aceasta a hotărât să-l părăsească. Situația a fost dezvăluită publicului larg de femeie, în fața judecătorilor. Potrivit mărturiei sale, la început cei doi amanți au ținut relația ascunsă, dat fiind că bărbatul era căsătorit. Ușor, ușor, pe măsură ce trecea vremea, amantul în sutană a devenit din ce în ce mai posesiv și a încercat să-i controleze viața.

Victima a povestit că bărbatul a început s-o urmărească și de foarte multe ori i-a supravegheat blocul în care locuiește. Acest lucru a făcut-o să-și pună întrebări cu privire la ceea ce avea să urmeze. Mai ales că studenta se aștepta la o relație deschisă, fără complicații.

Tot mai gelos preotul a amenințat că o va distruge și că zilele ei sunt numărate. De asemenea, a venit la ea, la facultate și a lovit-o pentru că a refuzat să-și șteargă contul de Facebook.

Studenta a decis să pună punct relației toxice

Văzând că un preot nu este întotdeauna așa cum popovăduiește la slujba de duminică, un om tolerant, frica lui Dumnezeu, tânăra a decis să pună capăt relației. Simțind că lațul se strânge tot mai mult, în jurul ei, deși nu avea nici o obligație față de bărbat, i-a cerut să se despartă și să încheie amantlâcul, potrivit Observatornews.ro.

În momentul acesta, individul a luat foc, iar orice învățătură sfântă i-a dispărut din minte. A început să o hărțuiască și să o amenințe. I-a pus și un dispozitiv de urmărire GPS pe autoturism pentru a putea să-i urmărească deplasările.

În aceste condiții tânăra a cerut un ordin de protecție pentru hărțuire. Iar judecătorii au decis să i-l acorde după ce i-au aflat povestea. Preotul a primit interdicție să se mai apropie de ea și de locuința ei, la o distanță mai mică de 100 de metri. Ordinul de restricție are valabilitatea pentru șase luni.

De asemenea, omul bisericii a fost obligat să poarte și o brățară de monitorizare.

Tags:
Citește și...
Machete care imită copii, soluția ingenioasă dintr-un oraș din România. Îi face pe șoferi să frâneze instant: „Te obligă să fii atent”
Eveniment
Machete care imită copii, soluția ingenioasă dintr-un oraș din România. Îi face pe șoferi să frâneze instant: „Te obligă să fii atent”
CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
Eveniment
CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
Eveniment
Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA
Eveniment
Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA
Risc de viituri pe mai multe râuri din ţară. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundaţii
Eveniment
Risc de viituri pe mai multe râuri din ţară. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundaţii
ANSVSA: Recomandări pentru protejarea animalelor în condiții de iarnă severă
Eveniment
ANSVSA: Recomandări pentru protejarea animalelor în condiții de iarnă severă
Newsweek: Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Eveniment
Newsweek: Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Dominic Fritz, reacție după decizia CCR privind pensiile speciale: „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate”
Eveniment
Dominic Fritz, reacție după decizia CCR privind pensiile speciale: „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate”
Lia Savonea, reacție furibundă după decizia CCR privind pensiile speciale. Ce a anunțat șefa ÎCCJ că va face
Eveniment
Lia Savonea, reacție furibundă după decizia CCR privind pensiile speciale. Ce a anunțat șefa ÎCCJ că va face
Studiu: Două etape distincte marchează schimbări moleculare majore în procesul de îmbătrânire
Eveniment
Studiu: Două etape distincte marchează schimbări moleculare majore în procesul de îmbătrânire
Ultima oră
16:33 - Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea
16:09 - Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
15:59 - Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
15:54 - Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
15:47 - Machete care imită copii, soluția ingenioasă dintr-un oraș din România. Îi face pe șoferi să frâneze instant: „Te obligă să fii atent”
15:37 - Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
15:32 - CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
15:27 - Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
15:18 - Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
15:12 - Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA