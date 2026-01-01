Românii au sărbătorit cu entuziasm trecerea în noul an, însă nu toată lumea a știut când să se oprească. Petrecerile bogate, mesele pline și alcoolul consumat în exces au trimis zeci de persoane direct la spital.

Medicii au fost nevoiți să intervină frecvent pentru cei care au făcut excese alimentare sau au băut peste măsură. În același timp, la Unitățile de Primiri Urgențe s-au prezentat mulți pacienți cu viroze de sezon.

a adus și accidente provocate de petarde. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri după ce s-au rănit.

De ce au ajuns românii de la petrecere direct la Urgențe în noaptea de Revelion

Noaptea de Revelion nu s-a încheiat fericit pentru toți petrecăreții. Pentru sute dintre ei, distracția s-a transformat în problemă, după ce au exagerat cu băutura și mâncarea. În loc să continue petrecerea, au ajuns să apeleze la ajutorul Serviciului de Ambulanță.

Cadrele medicale au fost chemate de urgență pentru a interveni în numeroase cazuri provocate de excesele alimentare și consumul de alcool. Astfel, începutul de an a însemnat pentru unii nu doar artificii și voie bună, ci și drumuri grăbite către spital.

În noaptea dintre ani, echipajele Serviciului de Ambulanță București–Ilfov au avut parte de o gardă extrem de agitată. Nu mai puțin de 701 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Au fost şi 67 de persoane care au avut nevoie de ajutor când se aflau în loc public. Comparativ nu anul trecut, am constatat o creştere a numărului total de solicitări, cu 26%. Dacă ne raportăm la Ajunul Crăciunului, avem o creştere a solicitărilor cu 11%. Deci, a fost o noapte grea”, a transmis managerul , notează Antena 3 CNN.

Ce probleme au mai întâmpinat oamenii în noaptea dintre ani

Potrivit sursei menționate, nici problemele medicale serioase nu au lipsit în noaptea dintre ani. S-au înregistrat numeroase cazuri de afecțiuni cardiace și respiratorii, dar și situații rezultate în urma unor agresiuni.

„Au fost şi 47 de persoane care au consumat mai mult şi au avut nevoie de ambulanţă. Au fost 5 cazuri cu accidente din cauza petardelor”, a mai precizat managerul Serviciulului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov.