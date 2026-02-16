O plimbare relaxantă printr-un oraș italian, cu o înghețată în mână, poate părea imaginea perfectă a . În Florența, însă, acest gest aparent banal se poate transforma într-o amendă usturătoare pentru turiștii care nu cunosc regulile locale.

Despre ce este vorba

Supranumită leagănul Renașterii, Florența atrage anual milioane de vizitatori dornici să admire capodoperele arhitecturale și artistice care au făcut orașul celebru în întreaga lume, scrie Click.

Centrul istoric, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, este unul dintre cele mai vizitate locuri din Italia. Pe lângă cultură și artă, turiștii sunt atrași și de gastronomia toscană, dar și de faimosul gelato italian, considerat de mulți o experiență obligatorie.

Cu toate acestea, puțini știu că, în anumite zone, consumul de alimente pe domeniul public este restricționat în orele de vârf.

Zonele unde mâncatul pe stradă este interzis

Autoritățile locale au introdus încă din 2018 reguli speciale pentru a limita supraaglomerarea în centrul istoric.

Astfel, în perimetre intens circulate precum Via de’ Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano și Via della Ninna, turiștii nu au voie să mănânce pe stradă în anumite intervale orare. Cei care ignoră regula riscă amenzi care pot ajunge până la 500 de euro.

De ce au fost impuse restricțiile

Decizia a fost luată pentru a proteja patrimoniul orașului și pentru a menține ordinea în zonele extrem de aglomerate. La momentul adoptării măsurii, fostul primar al orașului, Dario Nardella, explica faptul că scopul nu este sancționarea turiștilor, ci încurajarea unui comportament responsabil.

Mesajul transmis a fost clar: vizitatorii sunt bineveniți, atât timp cât respectă regulile și tratează orașul cu aceeași grijă ca pe propria casă.

Când se aplică regula

Interdicția nu este permanentă. Ea este valabilă doar în intervalele considerate cele mai aglomerate: între orele 12:00-15:00 și 18:00-22:00.

În afara acestor ore, turiștii pot consuma alimente pe stradă fără riscul de a fi sancționați. De asemenea, restricția nu se aplică în întreg orașul, ci doar în zonele centrale menționate.