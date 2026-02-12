B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Atenție, proprietari! Ce amendă uriașă riști dacă nu declari toate persoanele la întreținere

Atenție, proprietari! Ce amendă uriașă riști dacă nu declari toate persoanele la întreținere

Ana Maria
12 feb. 2026, 18:04
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Proprietarii riscă o amendă uriașă în acest caz. De ce contează câte persoane sunt trecute la întreținere
  2. Amendă uriașă în acest caz. Se declară și copiii la întreținere?
  3. Ce se întâmplă dacă ai musafiri sau persoane cazate temporar

Amendă uriașă, dacă nu declari toate persoanele la întreținere! În multe asociații de proprietari, o parte importantă din cheltuielile lunare este calculată în funcție de numărul de persoane care locuiesc efectiv într-un apartament.

Proprietarii riscă o amendă uriașă în acest caz. De ce contează câte persoane sunt trecute la întreținere

Costuri precum apa rece, apa caldă, salubritatea sau alte servicii comune sunt repartizate „per persoană”.

Atunci când numărul declarat nu reflectă realitatea, diferențele ajung să fie suportate de ceilalți locatari din bloc, ceea ce generează nemulțumiri și conflicte între vecini. De aici pornesc, de multe ori, sesizări către administrator sau chiar către autorități.Ce spune legea despre declararea locatarilor și ce amendă uriașă riscă proprietarii

Legea care reglementează funcționarea asociațiilor de proprietari obligă proprietarii să anunțe numărul real al persoanelor care locuiesc constant în apartament. Administratorul are dreptul să solicite actualizarea datelor ori de câte ori apar modificări – fie că este vorba despre mutarea unor persoane, fie despre plecarea lor.

Nedeclararea corectă a numărului de locatari este considerată contravenție și poate fi sancționată. În anumite situații, amenda poate ajunge până la 3.000 de lei, iar proprietarul poate fi obligat să achite retroactiv diferențele de plată pentru perioada în care datele nu au fost conforme cu realitatea, potrivit Newsweek.

Amendă uriașă în acest caz. Se declară și copiii la întreținere?

Toate persoanele care locuiesc într-un apartament, inclusiv copiii, trebuie trecute la întreținere, indiferent de vârstă. Legea nu face distincție între adulți și minori.

Chiar dacă un copil poate consuma mai puțină apă sau energie decât un adult, el utilizează spațiile comune și serviciile incluse în cheltuielile repartizate „per persoană”. Din acest motiv, și copiii trebuie incluși în declarația transmisă asociației.

Ce se întâmplă dacă ai musafiri sau persoane cazate temporar

În situația în care în apartament se mută, fie și temporar, alte persoane, rude, parteneri sau chiriași, proprietarul are obligația să informeze asociația de proprietari. De regulă, actualizarea se face printr-o declarație scrisă depusă la administrator.

Dacă prezența acestora se prelungește, iar numărul real de locatari nu este declarat, proprietarul riscă sancțiuni și recalcularea retroactivă a cheltuielilor.

