Amenzi usturătoare pentru agresorii care nu fac consiliere psihologică. Legea a trecut de Parlament

Adrian Teampău
25 feb. 2026, 14:39
Sursa foto: Pixabay

Amenzi usturătoare pentru persoanele agresoare care nu urmează ședințe de consiliere psihologică. Măsura este prevăzută într-o nouă lege care își propune să întărească protecția victimelor violenței domestice.

Amenzi usturătoare pentru agresori

Camera Deputaților adoptat un proiect legislativ ce introduce mai multe măsuri menite să asigure protecția victimelor violenței domestice. Între altele, legea propune amenzi usturătoare pentru agresorii care nu respectă obligația de a urma consiliere psihologică. Actul normativ propune ca la expirarea măsurilor de protecție, victima, reprezentantul legal, procurorul sau reprezentantul structurii competente să poată solicita prelungirea acestora.

Proiectul legislativ aduce completări și modificări Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice, dar și Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție.

Una dintre prevederi stabilește că agresorul trebuie să urmeze ședințe de consiliere psihologică care pot fi stabilite odată cu emiterea ordinului de protecție, de către instanțe. De asemenea, instanțele pot dispune internarea voluntară sau, după caz, internarea nevoluntară, în condițiile Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002.

Frecvența ședințelor de consiliere sau psihoterapie este stablită în funcție de circumstanțele cauzei, fără a putea fi mai redusă de o ședință pe lună. Lunar, agresorul va fi obligat să informeze organul de poliție cu privire la participarea la aceste ședințe. În cazul în care nu se conformează, acesta riscă sancțiuni cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Ce măsuri mai introduce noul proiect

Pe lângă amenzi usturătoare pentru agresori, proiectul impune autorităților locale obligativitatea de a contacta victima, în termen de trei zile de la emiterea ordinului de protecție, precum și la expirarea măsurilor de protecție. Aceasta va fi informată cu privire la drepturile sale, dar și cu privire la posibiliatea prelungirii ordinului de protecție.

Legea prevede că, cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea duratei ordinului de protecţie, autoritățile locale vor avea obligaţia de a contacta victima, din nou, pentru a o informa cu privire la dreptul de a solicita prelungirea ordinului, în cazul în care motivele emiterii acestuia subzistă sau în cazul în care au apărut motive noi.

Cererea de emitere a noului ordin de protecție va putea fi depusă și la judecătoria de pe raza teritorială unde au fost comise actele de violență, iar nu la cea corespunzătoare domiciliului sau reședinței victimei, ca în prezent. Legea propune ca o copie a dispozitivului hotărârii prin care se admite cererea de emitere a ordinului de protecție să fie transmisă, în cel mult cinci ore de la pronunțare, și autorităților locale.

În prezent, acest document este comunicat structurilor Poliției Române de pe raza domiciliului victimei și/ sau a agresorului, precum și Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

