Ana Bărbosu, gimnasta română de 19 ani, se află în centrul unei situații tensionate după ce a încălcat regulamentul anti-doping de trei ori în ultimele 12 luni. Aceasta riscă o suspendare semnificativă, însă Universitatea Stanford a intervenit pentru a-i asigura o apărare puternică.

De ce riscă să fie suspendată

Gimnasta a încălcat de trei ori normele WADA, odată în România și de două ori în Statele Unite, iar sancțiunea poate ajunge la doi ani de . Totuși, potrivit regulamentului, pedeapsa poate fi redusă până la 12 luni în anumite circumstanțe. Încălcările au fost motivate de imposibilitatea de a fi găsită de ofițerii anti-doping la adresele indicate. „Ultima dată chiar în urmă cu câteva zile, atunci când ofițerii anti-doping au mers în campusul Universității Stanford, fără a se legitima, Ana era însă în camera sa”, au explicat surse apropiate cazului.

În România, Ana nu a fost găsită la adresa indicată către , iar în SUA situația s-a repetat, chiar la Stanford. Programul ADAMS, sistemul securizat al WADA care centralizează datele sportivilor, a înregistrat toate aceste incidente. În ciuda problemelor administrative, echipa juridică a Anei pregătește documentația completă pentru apărare, scrie stiripesurse.ro.

Cum se protejează gimnasta

Universitatea Stanford a decis să sprijine sportiva, asigurându-i apărarea juridică de top. va fi reprezentată de Howard Jacobs, celebrul avocat care a apărat-o anterior pe Simona Halep într-un caz de dopaj. Onorariul avocatului, estimat la câteva sute de mii de euro, va fi acoperit integral de universitate, iar astăzi este ultima zi în care dosarul cu explicații poate fi depus.

Howard Jacobs este cunoscut pentru că a reprezentat peste 200 de sportivi de renume, precum Maria Sharapova, Veronica Campbell Brown, Floyd Landis sau Marion Jones. În cazul Simona Halep, Jacobs a reușit să reducă pedeapsa de la patru ani la doar nouă luni. Experiența sa vastă în cazuri de dopaj îl face un avocat de top pentru Ana Bărbosu, oferindu-i șanse importante de reducere a sancțiunii.