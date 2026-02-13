B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ana Bărbosu riscă suspendarea pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Gimnasta va fi apărată de avocatul Simonei Halep

Ana Bărbosu riscă suspendarea pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Gimnasta va fi apărată de avocatul Simonei Halep

Iulia Petcu
13 feb. 2026, 20:51
Ana Bărbosu riscă suspendarea pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Gimnasta va fi apărată de avocatul Simonei Halep
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Ulrik Pedersen
Cuprins
  1. De ce riscă să fie suspendată
  2. Cum se protejează gimnasta

Ana Bărbosu, gimnasta română de 19 ani, se află în centrul unei situații tensionate după ce a încălcat regulamentul anti-doping de trei ori în ultimele 12 luni. Aceasta riscă o suspendare semnificativă, însă Universitatea Stanford a intervenit pentru a-i asigura o apărare puternică.

De ce riscă să fie suspendată

Gimnasta a încălcat de trei ori normele WADA, odată în România și de două ori în Statele Unite, iar sancțiunea poate ajunge la doi ani de suspendare. Totuși, potrivit regulamentului, pedeapsa poate fi redusă până la 12 luni în anumite circumstanțe. Încălcările au fost motivate de imposibilitatea de a fi găsită de ofițerii anti-doping la adresele indicate. „Ultima dată chiar în urmă cu câteva zile, atunci când ofițerii anti-doping au mers în campusul Universității Stanford, fără a se legitima, Ana era însă în camera sa”, au explicat surse apropiate cazului.

În România, Ana nu a fost găsită la adresa indicată către Agenția Națională Anti-Doping, iar în SUA situația s-a repetat, chiar la Stanford. Programul ADAMS, sistemul securizat al WADA care centralizează datele sportivilor, a înregistrat toate aceste incidente. În ciuda problemelor administrative, echipa juridică a Anei pregătește documentația completă pentru apărare, scrie stiripesurse.ro.

Cum se protejează gimnasta

Universitatea Stanford a decis să sprijine sportiva, asigurându-i apărarea juridică de top. Ana Bărbosu va fi reprezentată de Howard Jacobs, celebrul avocat care a apărat-o anterior pe Simona Halep într-un caz de dopaj. Onorariul avocatului, estimat la câteva sute de mii de euro, va fi acoperit integral de universitate, iar astăzi este ultima zi în care dosarul cu explicații poate fi depus.

Howard Jacobs este cunoscut pentru că a reprezentat peste 200 de sportivi de renume, precum Maria Sharapova, Veronica Campbell Brown, Floyd Landis sau Marion Jones. În cazul Simona Halep, Jacobs a reușit să reducă pedeapsa de la patru ani la doar nouă luni. Experiența sa vastă în cazuri de dopaj îl face un avocat de top pentru Ana Bărbosu, oferindu-i șanse importante de reducere a sancțiunii.

Tags:
Citește și...
Lucrările la Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de final. Când va fi deschis traficul prin tunelurile Alina și Daniela (FOTO)
Eveniment
Lucrările la Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de final. Când va fi deschis traficul prin tunelurile Alina și Daniela (FOTO)
Tăierea tichetelor de masă, motiv de revoltă pentru minerii din CE Oltenia: „Ne-ai umblat la buzunar, frate, te-am ars. Ne-am săturat să fim mințiți”
Eveniment
Tăierea tichetelor de masă, motiv de revoltă pentru minerii din CE Oltenia: „Ne-ai umblat la buzunar, frate, te-am ars. Ne-am săturat să fim mințiți”
Profesorii pregătesc proteste în plină perioadă de simulări naționale. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
Eveniment
Profesorii pregătesc proteste în plină perioadă de simulări naționale. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
Amenzi de peste un milion de lei în saloanele de înfrumusețare, după controale ANPC. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii (FOTO)
Eveniment
Amenzi de peste un milion de lei în saloanele de înfrumusețare, după controale ANPC. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii (FOTO)
Noua carte de identitate cu cip: Ce NU mai poate vedea, de fapt, polițistul la control: „Nu avem acces”
Eveniment
Noua carte de identitate cu cip: Ce NU mai poate vedea, de fapt, polițistul la control: „Nu avem acces”
B1 TV difuzează documentarul „Putin și strategia mărilor”, în PREMIERĂ
Eveniment
B1 TV difuzează documentarul „Putin și strategia mărilor”, în PREMIERĂ
Un câine de serviciu al Poliției de Frontieră Giurgiu își caută o nouă familie. Cum poate fi adoptat ciobănescul german retras
Eveniment
Un câine de serviciu al Poliției de Frontieră Giurgiu își caută o nouă familie. Cum poate fi adoptat ciobănescul german retras
Newsweek: Sindicaliștii Hăncescu și Nistor iau 25.000€ ca profesori, deși nu predau. Parlamentul nu le-a tăiat sinecura
Eveniment
Newsweek: Sindicaliștii Hăncescu și Nistor iau 25.000€ ca profesori, deși nu predau. Parlamentul nu le-a tăiat sinecura
Tratament ortodontic ghidat cu alignere la DENT ESTET: De la planificare digitală la zâmbet perfect aliniat
Eveniment
Tratament ortodontic ghidat cu alignere la DENT ESTET: De la planificare digitală la zâmbet perfect aliniat
Imagini incredibile de la tragedia din Sectorul 6 al Capitalei. O femeie a murit într-o mașină electrică (GALERIE FOTO/VIDEO)
Eveniment
Imagini incredibile de la tragedia din Sectorul 6 al Capitalei. O femeie a murit într-o mașină electrică (GALERIE FOTO/VIDEO)
Ultima oră
21:33 - Agricultorii din Grecia amenință cu continuarea protestelor naționale. Care sunt principalele probleme ale fermierilor și crescătorilor de animale (VIDEO)
21:16 - Traian Băsescu, despre intrarea României în recesiune tehnică: „Eu nu sunt atât de optimist”. Fostul președinte a dat soluția. Cum ar trebui să acționeze Guvernul acum (VIDEO)
20:34 - După aproape 12 ore de la anunțul INS, că România a intrat în recesiune tehnică, Nicușor Dan explică situația economică: „Nu e ceva ce descoperim acum”
20:12 - Lucrările la Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de final. Când va fi deschis traficul prin tunelurile Alina și Daniela (FOTO)
20:05 - Daniel Băluță, după criticile lui Bolojan privind proiectele din Capitală: „Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii, să construiesc stații de metrou, spitale, stații de pompieri, școli”
19:35 - Tăierea tichetelor de masă, motiv de revoltă pentru minerii din CE Oltenia: „Ne-ai umblat la buzunar, frate, te-am ars. Ne-am săturat să fim mințiți”
19:35 - Profesorii pregătesc proteste în plină perioadă de simulări naționale. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
18:59 - Domeniile în care vor avea loc concedieri și restructurări, în următorii doi ani. Anunțul făcut de ministrul Economiei
18:59 - Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al Sănătății, recunoaște că trăgea pe nas cocaină de pe capace de toaletă (VIDEO)
18:35 - Ilie Bolojan clarifică sprijinul pentru Ucraina: Cât a plătit România, de fapt, anul trecut: „Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri”