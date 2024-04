Ana Morodan, condamnată la închisoare cu suspendare. „Contesa digitală” e acuzată că a condus cu permisul suspendat, după ce a consumat Alprazolam

Ana Morodan, cunoscută și drept „contesa digitală”, a fost condamnată la 1 an 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, joi, de Judecătoria Sectorului 1, potrivit .

Ana Morodan a fost condamnată la închisoare cu suspendare

Decizia luată joi de Judecătoria Sectorului 1 nu este definitivă.

Ana Morodan pentru refuz de prelevare a probelor biologice, conducere sub influența substanțelor psihoactive (Alprazolam) și conducere cu permisul suspendat.

Ea fusese reținută în martie, după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a produs un accident. În seara aceleiași zile a fost oprită iar în trafic, iar testarea a arătat, potrivit procurorilor, că Morodan consumase și alcool, și substanțe psihoactive.

Pe 29 martie a fost plasată sub control judiciar.

„ . Nici la alcool nu a ieșit un alcool cine știe cât, a ieșit 0,05, care a ieșit după o bere. E mai puțin decât o bere, pentru că da, într-adevăr, băusem dimineața chiar fix o bere. Eu am problemă cu rinichii, cu unul, nu cu amândoi. Nu sunt eu o mare fană de bere, nu beau bere în cantități mari. Din când în când mai beau câte o bere, că e bună pentru rinichi.

Eu am lăsat presa să scrie atunci, să mă linșeze în toate felurile, să facă tot ce vrea. Nu am considerat că e cazul să dau un răspuns. Într-adevăr, consider că am greșit și pot să spun că sunt norocoasă că nu am lovit pe nimeni, că nu s-a întâmplat o nenorocire. Eu sunt singura persoană care suportă consecințele”, declara Ana Morodan într-un interviu pentru .