Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF în „dosarul Micula”. Instanța a menținut sechestrul asupra firmelor European Food și Transilvania General Import Export, cu care statul este în litigiu.

ANAF a obținut câștig de cauză în procesul pentru menținerea instituite asupra companiilor European Food S.A. și Transilvania General Import Export S.R.L., controlate de frații Micula. Înalta Curte a decis ca măsura să fie prelungită. Astfel, statul va avea posibilitatea să-și recupereze sumele acordate ilegal firmelor patronate de cei doi frați.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanţa supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale şi justificate”, se arată în comunicat.

Decizia are rolul de a proteja şi de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană.

„În baza probelor prezentate și a argumentelor invocate în fața instanțelor de judecată, ANAF a menținut deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării ajutorului de stat ilegal stabilit prin Decizia Comisiei Europene din anul 2015”, a transmis instituția.

Motivele pentru care au fost impuse măsurile asigurătorii

ANAF a stabilit sechestru în anul 2024, după analiza situației fiscale a companiilor și a persoanelor fizice implicate. Autoritățile au identificat elemente privind înstrăinarea unor bunuri mobile și imobile. Sechestrele au fost contestate în instanță, iar procesul a ajuns la Înalta Curte. Pr rolul instanței supreme s-au aflat două dosare, nr. 435/35/2024 (ANAF și European Food) și nr. 505/35/2024 (ANAF și Transilvania General Import Export).

În prima cauză, a admis recursul formulat de ANAF împotriva sentinței Curții de Apel Oradea din decembrie 2024. Instanța a respins cererea European Food de anulare a sechestrului. În al doilea dosar, a fost respins recursul formulat de Transilvania General Import Export, menținând astfel sechestrul asupra bunurilor firmei.

ANAF a subliniat că măsurile asigurătorii urmăresc conservarea patrimoniului persoanelor juridice și fizice care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat acordat ilegal.

Cum a comentat Nazare decizia de la Înalta Curte

Alexandru Nazare a comentat decizia prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF, în „dosarul Micula”. Potrivit spuselor sale, această decizie demonstrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF în dosarul „Micula”, confirmând legalitatea măsurilor de blocare a bunurilor companiilor European Food şi Transilvania General Import Export. Este o decizie importantă, anunţată azi de ANAF – care demonstrează că, prin voinţa de a restabili dreptatea, statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro. După ani de încercări şi procese prin care s-a încercat evitarea plăţii datoriilor, justiţia a stabilit clar că ANAF a acţionat corect şi în interesul României”, a scris ministrul pe Facebook.

Alexandru Nazare a subliniat că această decizie este cu atât mai importantă cu cât ANAF a descoperit că aceste firme au transferat active importante pe alte entităţi. S-a încercat, astfel, împiedicarea statului să-și recupereze datoriile.

„Continuăm să sprijinim lupta pentru respectarea legii şi pentru protejarea banului public. Aşa cum am promis: un nou pas înainte spre o economie corectă pentru toţi contribuabilii”, a transmis Nazare.

Cazul Micula anchetat de procurori

Luni, procurorii au derulat 78 de percheziții în cadrul Operațiunii „Jupiter”, în mai multe județe, între care și Bihor. Procurorii au descins și la firmele deținute de frații Micula. Anchetatorii suspectează transferuri ilicite de active în valoare de aproximativ 163 de milioane de lei către alte societăți comerciale. Aceste acțiuni au avut scopul de a împiedica statul român să recupereze sumele datorate în urma deciziilor europene.

Potrivit procurorilor, frații Micula datorează statului român aproximativ 400 milioane euro. Banii au fost primiți de la buget sub formă de ajutor de stat. S-a dovedit însă că ajutorul a fost acordat ilegal, așa că afaceriștii trebuie să dea banii înapoi.