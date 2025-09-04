B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fraudă cu panouri fotovoltaice descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor confirmă ancheta în curs

Fraudă cu panouri fotovoltaice descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor confirmă ancheta în curs

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 22:51
Fraudă cu panouri fotovoltaice descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor confirmă ancheta în curs
Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală investighează o amplă schemă de fraudă în comerțul cu panouri fotovoltaice.

Peste 5.500 de panouri au fost confiscate, iar prejudiciul estimat depășește 3 milioane de lei.

Cuprins:

  • Cum funcționa schema frauduloasă
  • Prejudiciul și măsurile luate

Cum funcționa schema frauduloasă

Potrivit ministrului, mecanismul implica importuri fictive și tranzacții în lanț, prin firme fantomă, referindu-se la reportajul recent publicat de publicația Recorder, în legătură cu firmele fantomă din România:

„O anchetă foarte utilă. Documentarul Recorder aduce în atenția publică un nou fenomen de fraudă, pe care ANAF îl investighează din 2024”, a declarat Alexandru Nazare pe Facebook, potrivit Agerpres.

Investigațiile au arătat că firmele importau panouri fotovoltaice și le vindeau fictiv în Bulgaria, prin companii controlate de aceleași persoane. Produsele erau reintroduse apoi în România, treceau prin mai multe firme paravan și ajungeau în final la cumpărători reali, de bună credință.

Pentru a da credibilitate, firmele prezentau bilanțuri contabile false și beneficiau de livrări cu plata ulterioară. În realitate, veniturile obținute nu erau declarate, iar sumele încasate erau retrase cash de la bancomate de către administratorii din umbră.

Prejudiciul și măsurile luate

Din datele centralizate de ANAF, o singură firmă a retras peste 800.000 de lei numerar, iar în total s-au constatat pagube de milioane.

„Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei”, a explicat ministrul.

Până acum au fost aplicate măsuri de sechestru și confiscări:

  • Peste 5.500 de panouri confiscate
  • Sume de peste 1,3 milioane de lei confiscate
  • Prejudiciu estimat la peste 3 milioane de lei

„Am cerut ANAF sǎ prezinte public rezultatele întregii anchete, pe msura avansării cercetrilor şi identificrii tuturor celor vinovați”, a adăugat Alexandru Nazare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce spun specialiștii despre dormitul cu telefonul lângă pernă. Obiceiul greșit care te poate afecta
Eveniment
Ce spun specialiștii despre dormitul cu telefonul lângă pernă. Obiceiul greșit care te poate afecta
Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
Eveniment
Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului
Eveniment
Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul
Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
Eveniment
Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie
Eveniment
Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
Eveniment
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
Fructele și legumele conțin pesticide! Spălarea le reduce, dar nu le elimină complet. Specialiștii explică ce metode sunt mai eficiente
Eveniment
Fructele și legumele conțin pesticide! Spălarea le reduce, dar nu le elimină complet. Specialiștii explică ce metode sunt mai eficiente
Gust de Amalfi la tine acasă: marmelada de lămâie. Iată cum o poți prepara
Eveniment
Gust de Amalfi la tine acasă: marmelada de lămâie. Iată cum o poți prepara
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Externe
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Ultima oră
23:29 - Mircea Lucescu, înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu jucăm acest meci”
23:23 - Ce spun specialiștii despre dormitul cu telefonul lângă pernă. Obiceiul greșit care te poate afecta
23:16 - Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
22:52 - Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
22:43 - Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
22:17 - Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului
22:14 - Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul
21:56 - Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)
21:49 - Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
21:45 - Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie