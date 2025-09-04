Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală investighează o amplă schemă de fraudă în comerțul cu panouri fotovoltaice.

Peste 5.500 de panouri au fost confiscate, iar prejudiciul estimat depășește 3 milioane de lei.

Cum funcționa schema frauduloasă

Prejudiciul și măsurile luate

Potrivit ministrului, mecanismul implica importuri fictive și tranzacții în lanț, prin firme fantomă, referindu-se la reportajul recent publicat de publicația Recorder, în legătură cu firmele fantomă din România:

„O anchetă foarte utilă. Documentarul Recorder aduce în atenția publică un nou fenomen de fraudă, pe care ANAF îl investighează din 2024”, a declarat Alexandru Nazare pe , potrivit Agerpres.

Investigațiile au arătat că firmele importau panouri și le vindeau fictiv în , prin companii controlate de aceleași persoane. Produsele erau reintroduse apoi în România, treceau prin mai multe firme paravan și ajungeau în final la cumpărători reali, de bună credință.

Pentru a da credibilitate, firmele prezentau bilanțuri contabile false și beneficiau de livrări cu plata ulterioară. În realitate, veniturile obținute nu erau declarate, iar sumele încasate erau retrase cash de la bancomate de către administratorii din umbră.

Din datele centralizate de ANAF, o singură firmă a retras peste 800.000 de lei numerar, iar în total s-au constatat pagube de milioane.

„Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei”, a explicat ministrul.

Până acum au fost aplicate măsuri de sechestru și confiscări:

Peste 5.500 de panouri confiscate

Sume de peste 1,3 milioane de lei confiscate

Prejudiciu estimat la peste 3 milioane de lei

„Am cerut ANAF sǎ prezinte public rezultatele întregii anchete, pe msura avansării cercetrilor şi identificrii tuturor celor vinovați”, a adăugat Alexandru Nazare.