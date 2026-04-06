B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe

Ana Beatrice
06 apr. 2026, 16:02
Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Ce au constatat inspectorii
  2. Pe ce se vor extinde verificările
  3. Cum sunt selectate persoanele şi ce sancțiuni există

Valul de controale se extinde. Fiscul ia în vizor persoanele care afișează un stil de viață peste veniturile declarate. Până acum, ANAF a analizat 159 de cazuri în campania dedicată autoturismelor de lux.

Următoarea etapă vizează proprietățile imobiliare și sejururile costisitoare, unde autoritățile suspectează diferențe între câștigurile oficiale și cheltuieli.

Ce au constatat inspectorii

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, continuă ofensiva împotriva celor care afișează un stil de viață peste veniturile declarate. În cadrul campaniei care vizează mașinile de lux, inspectorii au verificat 159 de cazuri. În 45 dintre acestea au descoperit neconcordanțe clare între veniturile oficiale și valoarea bunurilor deținute.

În urma controalelor, autoritățile au stabilit creanțe de 3,6 milioane de lei la bugetul de stat și au aplicat amenzi totale de 127.750 de lei. Sancțiunile au vizat în principal plăți în numerar peste plafon și utilizarea unor fonduri nefiscalizate. În plus, în zece cazuri au fost instituite măsuri asigurătorii de 2,82 milioane de lei, inclusiv sechestru pe șase autoturisme de lux.

Pe ce se vor extinde verificările

Campania nu se oprește la mașini scumpe. Autoritățile anunță extinderea controalelor către alte zone sensibile, unde diferențele între venituri și cheltuieli devin evidente. Vizate sunt proprietățile imobiliare de valoare ridicată, produsele premium și vacanțele sau sejururile costisitoare.

Strategia face parte dintr-un plan mai amplu de combatere a evaziunii fiscale, bazat pe analiza stilului de viață și identificarea surselor reale de finanțare, informează observatornews.ro.

Cum sunt selectate persoanele şi ce sancțiuni există

Inspectorii antifraudă nu verifică la întâmplare. Persoanele sunt selectate pe baza unor indicatori de risc care semnalează discrepanțe semnificative între veniturile declarate și nivelul cheltuielilor sau al bunurilor deținute.

Autoritățile avertizează că astfel de diferențe pot atrage consecințe serioase, inclusiv stabilirea de obligații fiscale suplimentare și amenzi. De asemenea, pot fi instituite măsuri asigurătorii și chiar sechestru pe bunuri, pentru recuperarea sumelor datorate la bugetul de stat.

Tags:
